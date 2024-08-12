Türkiye'nin 11 Ağustos 2024 elektrik ihracatı: 12 bin 504 megavatsaat

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 139 megavatsaatle saat 21.00’de, en düşük tüketim ise 33 bin 648 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,6 ile doğal gaz santralleri izledi.