Türkiye'nin 18 Eylül 2024 elektrik üretim hacmi: 962 bin 88 megavatsaat

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 24,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 282 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 450 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.