Türkiye'nin 20 Eylül 2024 elektrik üretim hacmi: 923 bin 713 megavatsaat

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 24,97 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,2 ile doğal gaz ve yüzde 14,05 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 919 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 113 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye, dün 12 bin 877 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 925 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.