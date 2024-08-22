Türkiye'nin 21 Ağustos elektrik üretim hacmi: 1,14 milyon megavatsaat
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 147 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 147 bin 777 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür ve yüzde 15,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
AA
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 838 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 384 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye, dün 14 bin 512 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 189 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.