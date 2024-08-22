Türkiye'nin 21 Ağustos elektrik üretim hacmi: 1,14 milyon megavatsaat

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 838 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 384 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 14 bin 512 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 189 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.