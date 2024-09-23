Türkiye'nin 22 Eylül elektrik üretim hacmi: 763 bin 980 megavatsaat

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 978 megavatsaatle 20.00’de, en düşük tüketim ise 26 bin 87 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 763 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 759 bin 530 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 25,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile rüzgar ve yüzde 15,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 660 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 244 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.