Türkiye'nin 71 yıllık gıda devi iflas etti: Tasfiye süreci başladı!

Antalya'nın köklü markalarından Taç Pekmez'in de bağlı olduğu Antalya Konserve Pekmez firması, geçtiğimiz haziran ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, firmaya 3 ay geçici mühlet tanımıştı.

Geçici mühlet kararı doğrultusunda, firmanın taşınmazları ve tescilli mülkleri üzerindeki tasarruf hakkı sınırlandırılırken, mali yapı ve konkordato sürecinin denetlenmesi için geçici komiser atamıştı.

Mahkeme konkordato başvurusunu reddetti

Konkordato süreci resmi kanallar aracılığıyla da ilan edilirken, henüz süre dolmadan Türkiye'nin en eski firmalarından Antalya Konserve Pekmez'in konkordato başvurusu Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Mahkeme, şirketin borçlarını erteleme talebini de reddederken, firmanın mali yapısının ve konkordato planının mevzuata uygun bulunmadığı öğrenildi.

Mahkeme iflasına hükmetti

Mahkeme, şirketin İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi gereğince iflasına hükmederken 71 yıllık resmen tasfiye sürecine girdi. Böylece konkordato sürecinde verilen geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini yitirdi.