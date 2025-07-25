Türkiye’nin Afrika açılımı hız kesmiyor

Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle artan ekonomik entegrasyonu, ihracat rakamlarına da güçlü şekilde yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2025 yılının ocak-haziran döneminde Türkiye'nin Afrika kıtasına yaptığı ihracat yüzde 8,8 artışla 9,9 milyar dolara ulaştı. Böylece Afrika, Türkiye’nin bölgesel ticaret ortakları arasında yükselen bir konum kazandı.

Türkiye’nin toplam ihracatı ise aynı dönemde yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Otomotiv endüstrisi 19,9 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, kimyevi maddeler ve elektrik-elektronik sektörleri de öne çıkan sektörler oldu.

Fas, Afrika’da zirvede

Afrika ülkeleri arasında Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Fas oldu. 1,8 milyar dolarlık dış satımla ilk sırayı alan Fas’ı, 1,6 milyar dolarla Mısır, 1,3 milyar dolarla Libya, 554,1 milyon dolarla Tunus, 303,5 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti ve 242,3 milyon dolarla Nijerya takip etti.

Fas aynı zamanda, değer bazında en yüksek ihracat artışının yaşandığı ülke oldu. Türkiye’nin Fas’a ihracatı bir önceki yıla göre 345 milyon dolar arttı. Libya 262 milyon dolar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 103 milyon dolar, Nijer 91,5 milyon dolar ve Gana 68,1 milyon dolarlık artışla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Kimyevi maddeler ilk sırada

Afrika’ya sektörel bazda en fazla ihracat, 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen geldi. Bu sektörü 1,2 milyar dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 942,4 milyon dolarla çelik, 675,5 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 619 milyon dolarla ise otomotiv endüstrisi izledi.

Bununla birlikte, kıtaya en az ihracat yapılan sektörler arasında süs bitkileri ve mamulleri (214 bin dolar), zeytin ve zeytinyağı (3,7 milyon dolar) ile kuru meyve ve mamulleri (23,2 milyon dolar) yer aldı.

Türkiye'nin Afrika ile güçlenen ticari ilişkileri, hem ekonomik hem de diplomatik anlamda önemli bir stratejik açılımın yansıması olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde bu ivmenin artarak sürmesi bekleniyor.