Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatında artış

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), haziran ayı ve yılın ilk yarısına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 azalışla 2,9 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Ocak-haziran döneminde ise üretim yüzde 1,7 düşüşle 18,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi de haziranda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 artışla 3,1 milyon tona ulaştı. Yılın ilk 6 ayında nihai mamul tüketimi ise yüzde 2,6 azalışla 18,6 milyon tona geriledi.

Çelik ürünleri ihracatında artış

Çelik ürünleri ihracatı, haziranda 2024 yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 21,5 artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 13,5 artışla 931,3 milyon dolar oldu.

Ocak-haziran tarihlerinde çelik ürünleri ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 18,6 artışla 7,7 milyon ton, değer yönünden de yüzde 8,8 artışla 5,2 milyar dolara yükseldi.

Çelik ürünleri ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 52,4 artışla 1,8 milyon ton, değer yönünden de yüzde 28,7 yükselişle 1,2 milyar dolar oldu.

Ocak-haziran döneminde çelik ürünleri ithalatı 2024 yılının aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 12,6 artışla 9,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 0,3 azalışla 6,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-haziran aylarında, yüzde 73,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2025'in aynı döneminde yüzde 80,2'ye yükseldi.