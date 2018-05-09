Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su açıklandı
Fortune Türkiye ve DataExpert, En Etkin 50 CFO listesinin üçüncüsünü, 2017 yılında CFO’nun şirket stratejisindeki proaktif rolünü odağa alarak hazırladı.
Finans dünyası, her gün çeşitlenerek artan riskler ve belirsizliklerin bir sonucu olarak çok daha aktif ve sıcak yönetilmesi gereken bir alan. Dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, makroekonomik sorunlar ve değişken piyasalar; rekabetin globalleşerek şiddetlendiği günümüz iş dünyasında, şirketlerin sürdürülebilir başarısı ve gelecek stratejilerinde CFO fonksiyonunu alınan tüm kararların odağında kritik bir role taşıyor.
Bu noktadan hareketle, şirketlerde yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO’ların önemini vurgulamak amacıyla 2015 yılında Fortune Türkiye & DataExpert iş birliğinde başlatılan, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları 1 Mayıs’ta açıklandı. Araştırmada binin üzerinde şirketin finansal performansları ve bireylerin kritik CFO başarı kriterlerindeki performansları değerlendirildi. Bir önceki yıl gerçekleştirilen çalışmada finansal ve politik belirsizlik ortamlarında CFO’ların rolü odağa alınmıştı. Bu yılki liste CFO fonksiyonunun değer yaratma ve şirket stratejisi belirlemedeki proaktif rolü odağa alınarak hazırlandı. Listede yer alanların terfileriyle adından söz ettiren ve sonuçları ilgi ile takip edilen araştırmanın Türkiye’de geleneksel hale geldiğinden bahsetmek mümkün.
En Etkin 50 CFO ödül töreni, 15 Mayıs’ta Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenecek CFO Summit 2018’de gerçekleşecek. Zirve finans liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak.
İşte DataExpert ve Fortune iş birliğiyle hazırlanan “En Etkin 50 CFO” listesinde yer alan, Türkiye iş dünyasının başarılı isimleri… (Sıralama alfabetiktir.)
|
AHMET ASHABOĞLU
KOÇ HOLDİNG
|
BÜLENT SABUNCU
ZİYLAN GRUP
|
GÖRKEM ELVERİCİ
ŞİŞECAM
|
ONUR ÇEVİKEL
ANADOLU EFES
|
AHMET OKÇULAR
TEKFEN HOLDİNG
|
CAN ÇAKA
ANADOLU GRUBU
|
HALUK KAYA
BSH EV ALETLERİ
|
ÖMER ERMAN
ZÜLFİKARLAR HOLDİNG
|
AHMET ÖZBAŞ
SARTEN AMBALAJ
|
CEM KÖKSAL
ZORLU HOLDİNG
|
İSMET KARTAL
PROCTER&GAMBLE
|
ÖNDER KUTMAN
OTOKOÇ OTOMOTİV
|
AHMET TOKSOY
DOĞAN HOLDİNG
|
CENGİZ KONUKOĞLU
SANKO HOLDİNG
|
KAAN AKTAN
TÜRK TELEKOM
|
ÖNDER ŞENOL
DEFACTO
|
ALİ ÖZDİN
EREN HOLDİNG
|
DEVRİM KILIÇOĞLU
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ
|
KERİM KEMAHLI
NUROL HOLDİNG
|
ÖZLEM ATAÜNAL
AKKÖK HOLDİNG
|
ALTAN DİNÇ
STFA YATIRIM HOLDİNG
|
DOĞAN KORKMAZ
TÜPRAŞ
|
KIVANÇ DERİNALP
VERIFONE
|
POLAT ŞEN
ARÇELİK
|
BARIŞ KÖKOĞLU
BORUSAN HOLDİNG
|
EKREM ÖZER
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI
|
MEHMET ÖZDEMİRCİ
CEVA LOJİSTİK
|
REŞAT ORUÇ
BRİSA BRIDGESTONE
|
BARIŞ ORAN
SABANCI HOLDİNG
|
ELCHİN İBADOV
STAR RAFİNERİ
|
MICHAEL COOMBS
COCA-COLA İÇECEK
|
SABRİ TÜTÜNCÜ
KİBAR HOLDİNG
|
BİRKAN ÖZEN
IC İBRAHİM ÇEÇEN YATIRIM HOLDİNG
|
ELİF DEMİREL NARİN
KOLİN HOLDİNG
|
MURAT SARAÇ
GÜRSOY GRUP
|
SACİT BASMACI
ECZACIBAŞI HOLDİNG
|
BORA ÇERMİKLİ
TANAP
|
ELİF YENER
ZORLU ENERJİ GRUBU
|
MURAT ŞEKER
THY
|
SASCHA BIBERT
ENERJİSA ENERJİ
|
BURCU GERİŞ
TAV HAVALİMANLARI
|
ERTUĞRUL AYDIN
OYAK
|
NURİ TEZEL
ASSAN ALÜMİNYUM
|
ÜMİT ULUÇAM
SARKUYSAN GRUBU
|
BURCU ÖZTÜRK
MEDICAL PARK HASTANELER GRUBU
|
EZGİ GÜLSEREN
PFIZER
|
OĞUZ TOPRAKOĞLU
FORD OTOMOTİV
|
|
BÜLENT AKSU
TURKCELL
|
GÖKHAN HARUNOĞLU
POLAT YOL
|
OKAN TURAN
ASELSAN
|