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Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su açıklandı

Fortune Türkiye ve DataExpert, En Etkin 50 CFO listesinin üçüncüsünü, 2017 yılında CFO’nun şirket stratejisindeki proaktif rolünü odağa alarak hazırladı.

Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su açıklandı
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Finans dünyası, her gün çeşitlenerek artan riskler ve belirsizliklerin bir sonucu olarak çok daha aktif ve sıcak yönetilmesi gereken bir alan. Dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, makroekonomik sorunlar ve değişken piyasalar; rekabetin globalleşerek şiddetlendiği günümüz iş dünyasında, şirketlerin sürdürülebilir başarısı ve gelecek stratejilerinde CFO fonksiyonunu alınan tüm kararların odağında kritik bir role taşıyor.

Bu noktadan hareketle, şirketlerde yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO’ların önemini vurgulamak amacıyla 2015 yılında Fortune Türkiye & DataExpert iş birliğinde başlatılan, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları 1 Mayıs’ta açıklandı. Araştırmada binin üzerinde şirketin finansal performansları ve bireylerin kritik CFO başarı kriterlerindeki performansları değerlendirildi. Bir önceki yıl gerçekleştirilen çalışmada finansal ve politik belirsizlik ortamlarında CFO’ların rolü odağa alınmıştı. Bu yılki liste CFO fonksiyonunun değer yaratma ve şirket stratejisi belirlemedeki proaktif rolü odağa alınarak hazırlandı. Listede yer alanların terfileriyle adından söz ettiren ve sonuçları ilgi ile takip edilen araştırmanın Türkiye’de geleneksel hale geldiğinden bahsetmek mümkün.

En Etkin 50 CFO ödül töreni, 15 Mayıs’ta Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenecek CFO Summit 2018’de gerçekleşecek. Zirve finans liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak.

İşte DataExpert ve Fortune iş birliğiyle hazırlanan “En Etkin 50 CFO” listesinde yer alan, Türkiye iş dünyasının başarılı isimleri… (Sıralama alfabetiktir.)

AHMET ASHABOĞLU

KOÇ HOLDİNG

BÜLENT SABUNCU

ZİYLAN GRUP

GÖRKEM ELVERİCİ

ŞİŞECAM

ONUR ÇEVİKEL

ANADOLU EFES

AHMET OKÇULAR

TEKFEN HOLDİNG

CAN ÇAKA

ANADOLU GRUBU

HALUK KAYA

BSH EV ALETLERİ

ÖMER ERMAN

ZÜLFİKARLAR HOLDİNG

AHMET ÖZBAŞ

SARTEN AMBALAJ

CEM KÖKSAL

ZORLU HOLDİNG

İSMET KARTAL

PROCTER&GAMBLE

ÖNDER KUTMAN

OTOKOÇ OTOMOTİV

AHMET TOKSOY

DOĞAN HOLDİNG

CENGİZ KONUKOĞLU

SANKO HOLDİNG

KAAN AKTAN

TÜRK TELEKOM

ÖNDER ŞENOL

DEFACTO

ALİ ÖZDİN

EREN HOLDİNG

DEVRİM KILIÇOĞLU

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ

KERİM KEMAHLI

NUROL HOLDİNG

ÖZLEM ATAÜNAL

AKKÖK HOLDİNG

ALTAN DİNÇ

STFA YATIRIM HOLDİNG

DOĞAN KORKMAZ

TÜPRAŞ

KIVANÇ DERİNALP

VERIFONE

POLAT ŞEN

ARÇELİK

BARIŞ KÖKOĞLU

BORUSAN HOLDİNG

EKREM ÖZER

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI

MEHMET ÖZDEMİRCİ

CEVA LOJİSTİK

REŞAT ORUÇ

BRİSA BRIDGESTONE

BARIŞ ORAN

SABANCI HOLDİNG

ELCHİN İBADOV

STAR RAFİNERİ

MICHAEL COOMBS

COCA-COLA İÇECEK

SABRİ TÜTÜNCÜ

KİBAR HOLDİNG

BİRKAN ÖZEN

IC İBRAHİM ÇEÇEN YATIRIM HOLDİNG

ELİF DEMİREL NARİN

KOLİN HOLDİNG

MURAT SARAÇ

GÜRSOY GRUP

SACİT BASMACI

ECZACIBAŞI HOLDİNG

BORA ÇERMİKLİ

TANAP

ELİF YENER

ZORLU ENERJİ GRUBU

MURAT ŞEKER

THY

SASCHA BIBERT

ENERJİSA ENERJİ

BURCU GERİŞ

TAV HAVALİMANLARI

ERTUĞRUL AYDIN

OYAK

NURİ TEZEL

ASSAN ALÜMİNYUM

ÜMİT ULUÇAM

SARKUYSAN GRUBU

BURCU ÖZTÜRK

MEDICAL PARK HASTANELER GRUBU

EZGİ GÜLSEREN

PFIZER

OĞUZ TOPRAKOĞLU

FORD OTOMOTİV

 

BÜLENT AKSU

TURKCELL

GÖKHAN HARUNOĞLU

POLAT YOL

OKAN TURAN

ASELSAN

 
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