Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su açıklandı

09 Mayıs 2018

Finans dünyası, her gün çeşitlenerek artan riskler ve belirsizliklerin bir sonucu olarak çok daha aktif ve sıcak yönetilmesi gereken bir alan. Dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, makroekonomik sorunlar ve değişken piyasalar; rekabetin globalleşerek şiddetlendiği günümüz iş dünyasında, şirketlerin sürdürülebilir başarısı ve gelecek stratejilerinde CFO fonksiyonunu alınan tüm kararların odağında kritik bir role taşıyor.

Bu noktadan hareketle, şirketlerde yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO’ların önemini vurgulamak amacıyla 2015 yılında Fortune Türkiye & DataExpert iş birliğinde başlatılan, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları 1 Mayıs’ta açıklandı. Araştırmada binin üzerinde şirketin finansal performansları ve bireylerin kritik CFO başarı kriterlerindeki performansları değerlendirildi. Bir önceki yıl gerçekleştirilen çalışmada finansal ve politik belirsizlik ortamlarında CFO’ların rolü odağa alınmıştı. Bu yılki liste CFO fonksiyonunun değer yaratma ve şirket stratejisi belirlemedeki proaktif rolü odağa alınarak hazırlandı. Listede yer alanların terfileriyle adından söz ettiren ve sonuçları ilgi ile takip edilen araştırmanın Türkiye’de geleneksel hale geldiğinden bahsetmek mümkün.

En Etkin 50 CFO ödül töreni, 15 Mayıs’ta Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenecek CFO Summit 2018’de gerçekleşecek. Zirve finans liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak.

İşte DataExpert ve Fortune iş birliğiyle hazırlanan “En Etkin 50 CFO” listesinde yer alan, Türkiye iş dünyasının başarılı isimleri… (Sıralama alfabetiktir.)