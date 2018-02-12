Türkiye’nin en etkin 50 CHRO’su belli oldu

12 Şubat 2018

Fortune Türkiye ve DataExpert, En Etkin 50 CHRO (Chief Human Resources Officer) listesinin ikincisini, mevcut küresel ekonominin ve iş yeri ortamının değişken doğasında insan kaynakları liderlerinin proaktif rolüne ve önemine dikkat çekmek üzere hazırladı.

Günümüzde dijital anlamda bir devrime tanık oluyoruz. Yapay zeka, mobil platformlar, sensörler, sosyal kalibrasyon sistemleri iletişim hızını son derece artırmış durumda… Şirketlerin değişime adaptasyonu, ne kadar hızlı öğrendiği ve elindeki yetenekleri ne kadar hızlı geliştirdiği yeni dünyanın rekabet unsurları arasında ileri seviyede önem arz ediyor. Teknoloji ve insan arasındaki doğru denklemin kurulması, geleceğe hazır işgücünün oluşturulmasının dayanak noktasında profesyonel İK yöneticileri var.

Bu noktadan hareketle iş dünyasının yükselen değerleri CHRO’ların stratejik önemini vurgulamak amacıyla Fortune Türkiye & DataExpert’in aylardır yürüttüğü “Türkiye’nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi” araştırması sonuçlandı. Adayların kritik CHRO başarı kriterlerindeki performanslarının araştırma danışma kurulu tarafından incelenmesiyle insan kaynağını en etkin biçimde yöneten ve benzersiz insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiren En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi belirlendi.

En Etkin 50 CHRO ödül töreni, 15 Şubat’ta Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenecek CHRO Summit 2018’de gerçekleşecek. Zirve İK liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak. Zirve hakkında detaylı bilgi için www.chrosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İşte DataExpert ve Fortune iş birliğinde hazırlanan “En Etkin 50 CHRO” listesinde yer alan, Türkiye iş dünyasının başarılı isimleri…

En Etkin 50 CHRO Danışma Kurulu şu isimelerden oluştu: AHMET BERKER ARGUN Group Medya Yönetim Kurulu Danışmanı, PROF. DR. CANAN ÇETİN Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, CEM SEZGİN Deloitte Türkiye İK Hizmetleri Lideri, CÜNEYT TOROS Fortune Türkiye Yayın Direktörü, DOÇ. DR. DENİZ KANTUR İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, FATİH UYSAL Kariyer.net CEO, FUAT YALÇIN Eriksson & Associates Partner, MURAT PALAOĞLU KPMG Türkiye Partner, M. YASİN ALTUNKAYA DataExpert Partner, NURAN DURMAZ DataExpert Partner

Metodoloji

Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğinde gerçekleştirilen “En Etkin 50 CHRO” projesi için Türkiye’nin önde gelen kuruluşları; ciro, kârlılık, hissedar yapısı, sektör çeşitliği ve çalışan sayısı yönlerinden analiz edildi. Araştırma kapsamına dahil edilen binin üzerinde kuruluş Fortune 500, ISO 500, sektör listeleri baz alınarak oluşturuldu. Ek olarak holdingler ve bankalar da araştırma kapsamına dahil edildi. Bunlar arasından belirlenen 400 kuruluşun İK liderlerinin performansı incelendi. Adaylara 15 soru yöneltildi. Yönetsel çeşitlilik, insan kaynakları alanında geliştirilen uygulamalar, çalışan sayısı, ekip yönetimi ve iş geçmişleri göz önüne alınarak 150 kişilik aday havuzu oluşturuldu. Araştırmaya katılmak istemeyen yöneticiler kapsam dışı bırakıldı. Araştırma danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda; şirketlerin en önemli sermayesi olan insan kaynağını en etkin biçimde yöneten, kurum öncelikleri doğrultusunda fark yaratan, değer katan, benzersiz uygulamaları hayata geçiren Türkiye’nin En Etkin 50 İK Yöneticisi belirlendi.

CHRO Summit, İK liderlerinin büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak

DataExpert ve Fortune Türkiye iş birliğinde düzenlenen İnsan Kaynakları Liderleri Zirvesi CHRO Summit, 15 Şubat 2018 tarihinde Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleşecek. İnsan kaynağını en etkin biçimde yöneten ve benzersiz insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiren Türkiye'nin En Etkin 50 CHRO'suna ödülleri zirvede takdim edilecek.



Geçtiğimiz sene 1 milyonun üzerinde insanın kariyerini yöneten liderlerin bir araya geldiği zirvede CHRO’ların yükselen değerine dikkat çekilirken, bu yıl mevcut küresel ekonominin ve iş yeri ortamının değişken doğasında CHRO fonksiyonunun proaktif rolünün önemi konuşulacak.



Önde gelen firmaların üst düzey yöneticileri ve CHRO'lar; Çalışmanın Yeni Şekli: “Agile”, Yönetim Perspektifinden İK'nın Rolü, Dijital İK & İK Pazarlama & İK Analitik, Yetenek Yönetimine Global Bakış, Geleceğin Organizasyonlarını İnşa Etmek ve İş Yerinde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konu başlıklarındaki panel ve konuşmalarda yerini alacak.



CHRO Summit 2018'de konuşmacılar arasında Eczacıbaşı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Ata Selçuk, STFA Holding Strateji ve İnsan Kaynakları Başkanı Berna Öztınaz, Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros, adidas Grup Türkiye, İsrail, Romanya ve Bulgaristan Genel Müdürü Eduard Massier, Yenibiris.com Genel Müdürü Eren Çamlıkaya, Simit Sarayı Avrupa ve ABD’den Sorumlu Genel Müdürü Gino Cüneyt Solak, QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, BiggPlus Grubu CEO’su M. Enis Karslıoğlu, NN Hayat ve Emeklilik CEO'su Marius Popescu, KPMG Türkiye Yönetici Ortağı Murat Palaoğlu, Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere, BSH Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Başkanı Norbert Klein, Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş, McKinsey & Company Ülke Müdürü Özgür Tanrıkulu, Sodexo Global Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Çeşitlilikten Sorumlu Başkanı Dr. Rohini Anand, Turkcell CHRO’su Seyfettin Sağlam, Turkven CEO’su Seymur Tarı, Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Steven Gross, Korn Ferry Hay Group Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Kaynar, Kibar Holding CEO'su Tamer Saka, Doğan TV Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yasemin Merih Alparslan ve DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya bulunuyor.