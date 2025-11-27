Türkiye'nin enerji harcaması ekimde geriledi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 düşerek 4 milyar 818 milyon 235 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, ekimde toplam ithalat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 artışla 31 milyar 521 milyon 129 bin dolara ulaştı.

Bu tutarın 4 milyar 818 milyon 235 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 4 milyar 988 milyon 167 bin dolardı.

Öte yandan ham petrol ithalatı ekim ayında yıllık bazda yüzde 21,8 artarak 2 milyon 655 bin 791 tona yükseldi.