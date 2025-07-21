Türkiye’nin fındık rekoltesi alarm veriyor! Yüzde 50'ye varan kayıp yaşanabilir

Türkiye'nin fındık rekoltesinde bu yıl ciddi bir düşüş yaşanıyor. Özellikle en fazla üretimin yapıldığı Ordu ilinde nisan ayında etkili olan zirai don ve zararlılar, fındık bahçelerine büyük zarar verdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2025 yılına ait rekolte tespit çalışmalarının tamamlandığını ve Ordu genelinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 70 oranında bir kayıp yaşandığını belirtti. Geçtiğimiz yıl 202 bin ton olarak açıklanan fındık rekoltesinin, bu yıl 64 bin 149 tona kadar düştüğünü ifade etti.

Soydan, "Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta 2025 yılı rekolte çalışmaları 1 Temmuz'da başlamıştı. 11 kurumdan oluşan komisyon 400 farklı noktada detaylı ve özverili bir çalışma yürüttü. Ancak ortaya çıkan tablo oldukça ciddi. Ordu'da 140 bin ton fındık yok oldu" dedi.

Zirai don etkisiyle özellikle 400 rakımın üzerindeki bölgelerde fındık neredeyse hiç yok. Soydan, “Bu rekolte yukarıya çıkmaz, aksine daha da düşebilir. Ülke genelinde de fındık üretiminde yaklaşık yüzde 50 kayıp yaşanabilir” diye konuştu.

Bu kayıpların sadece bu yıla değil, önümüzdeki yıllara da olumsuz etkilerinin olacağı ifade edilirken, yetkililer ekonomik ve tarımsal politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.