Türkiye'nin Gazprom'dan ithalatı rekor kırdı

04 Ocak 2018

Rus enerji şirketi Gazprom'un, geçen yıl Türkiye'ye 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ederek rekor kırdığı bildirildi.

Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, Türkiye'nin Rus doğalgazına olan talebinin sürekli arttığını belirterek, "Türkiye'ye 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,3'lük artışla 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettik. Bu seviye, Türkiye ile doğalgaz ticaretimizde 2014'teki tarihi seviyeden 1,7 milyar metreküp daha yüksek" dedi.

TürkAkım güzergahında olması planlanan Macaristan'a ihraç edilen doğalgazın 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 21,3 artarak 6,9 milyar metreküpe yükseldiğine dikkati çeken Miller, geçen yıl Bulgaristan'a 3,3 milyar metreküp, Yunanistan’a 2,9 milyar metreküp ve Sırbistan'a 2,1 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildiğini söyledi.

TürkAkım projesine ilişkin de bilgi veren Miller, hattın 700 kilometrelik bölümünün inşasının tamamlandığını, böylelikle projenin deniz kısmında yüzde 38'lik ilerleme sağlandığını ifade etti.

Kaynak: AA