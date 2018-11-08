Türkiye’nin Gizli Şampiyonları ödüllerine kavuşuyor

08 Kasım 2018

Türkiye'nin ihracat maratonu "İhracatın Yıldızları – Türkiye’nin Gizli Şampiyonları” yarışmasının ‘büyük jürisi’ finalistleri belirledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) önderliğinde DHL Express Türkiye ile DÜNYA Gazetesi iş birliğinde, Akbank’ın ana ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, 298 firma arasından 11 kategoride 22 firma ödüle layık bulundu. “Özgün Ürün”, “Sınır Tanımayan Şampiyonlar”, “İhracat Performans” “e-ihracat”, “Hizmet Şampiyonları”, “Turquality Şampiyonu”, “Girişimcilik Şampiyonu”, “Üniversite-Sanayi İşbirliği Şampiyonu”, “En Çevreci Şampiyonları”, “Ar-Ge Merkezi İnovasyon Şampiyonu” ve “En Uzun Süreli İhracat Performansı” kategorilerinde ödüller verilirken, Jüri Özel Ödülleri ve Büyük Ödül de belirlendi.

DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya jüriler, DÜNYA Gazetesi Başyazarı Osman S. Arolat, BM Uluslararası Ticaret Merkezi'nde İşletme Yönetimi Geliştirme Bölümü ve Dış Ticaret Teşvik Kurumlarını Güçlendirme Bölümü kurucusu Osman Ata Ataç, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Argun Karacabey, Dış Ticaret Uzmanı Şefik Ergönül, Eximbank Başekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya, DHL Express Türkiye Pazarlama İletişimi Müdürü Seren Ulualp Özüt, Akbank Dış Ticaret Satış ve Pazarlama Yöneticisi Jale Unüs ve Turkcell Kurumsal Sponsorluk Uzmanı Rabia

Tuğçe Özdemir ile DÜNYA Gazetesi Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan ve TİM Ar-Ge Departmanı’ndan Doğacan Ormancı katıldı.

Ödüller, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin onurlandıracağı gece ile bu ay içinde sahiplerine verilecek.