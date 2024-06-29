Türkiye’nin imajı güçlenecek, yeni uluslararası yatırımlara kapı açılacak

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili kararı belli oldu. FATF, Türkiye'yi 3 yıl sonra sıkı mali incelemeye tabi tutulan ülkelerin bulunduğu gri listeden çıkardı. FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı. İş dünyası kararı olumlu buldu. İşte iş insanlarının görüşleri:

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması olumlu bir gelişme. Karar, ülke ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır. İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye şimdi hak ettiği yerde. 2,5 yıldır zaten olmaması gereken bir listedeydi. Ülkemizin FATF'ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF'ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının Türk şirketleriyle işlem yapma isteğine de taze bir güven getirecektir.

YASED Başkanı Engin Aksoy: FATF Genel Kurulu , 21 Ekim 2021'de Türkiye'yi gri listeye aldı. Bu listede yer alan ülkeler, dış yatırım çekme sürecinde uluslararası kurumlar, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde zorluklarla ve ek yükümlülüklerle karşılaşıyor. Ticaret yapan firmalar da bu zorluklar nedeniyle pazar paylarında kayıplar yaşıyorlar. Dolayısıyla, gri listede yer alan ülkelere sermaye akışı olumsuz etkileniyor ve bu durum hem finans sektörü hem de reel sektör açısından zorluklar yaşanmasına neden oluyor. FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarması, ülkeye gelecek yeni uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkması yatırım ortamımızın güçlenmesi ve finansmana erişim açısından memnuniyet verici bir gelişmedir. Bu gelişmede emeği geçenleri tebrik ediyor, ekonomide attığımız doğru adımların sonuçlarını önümüzdeki dönemde de görmeye devam etmeyi diliyoruz.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Ülkemizin 2021'den beri yer aldığı FATF'ın gri listesinden çıkarılması, son derece pozitif ve önemli bir kazanım. TBMM'de yasalaşan kripto varlıklara ilişkin düzenleme sonrası belirlenen 40 standardın 40'ının da karşılanarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını ve beyaz listeye alınmasını iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladık. Bu kararı, ülkemizin uluslararası finansal piyasalardaki itibarının yükselmesi, Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım ile finansman çekilmesi ve uygulanmakta olan politikalara güvenin daha da artması açısından çok değerli buluyoruz.

Türkiye Bankalar Birliği: Alınan kararla Türkiye’nin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır. Türkiye'nin, V. Tur Görüşmeleri takip eden süreçte, MASAK koordinasyonunda kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi sürecinin güçlendirilmesi için FATF tavsiyeleri çerçevesinde gerekli reformlar başarıyla uygulandı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Türkiye'nin gri listede yer alması, gerek uluslararası ticaretimizi gerekse finansal piyasalarımızı yıpratan sorunlardan biriydi. Listeden çıkmamız, ihracatçılarımız ve iş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacak. Uluslararası bankaların ve finansal kurumların Türkiye'ye güveni artacak. Dolayısıyla finansal işlemlerimizi rahatlatarak yabancı yatırımların ülkemize yönelmesini teşvik edecek. Mali Eylem Görev Gücü'nün aldığı karar ülke ekonomimiz için bir dönüm noktası. 2028 ihracat hedeflerimiz çerçevesinde yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, kararın bizim için önemi büyük.

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Kararın, ülke ekonomisi ve iş dünyası için sevindirici bir gelişme. Kararla gri listede yer almanın getirdiği itibar kaybı ortadan kalktı. Ülkemizin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışına olumlu yönde katkı sağlayacak bu gelişme, uluslararası sermayenin ülkemize akışını hızlandıracak. Gri listeden çıkma, dış ticaret yapan işletmeler üzerindeki ek yüklerin, denetimlerin hafiflemesine ve ihracatın artmasına katkı verecek. Bu gelişmeler ülke ekonomisinin büyümesini destekleyerek finansal istikrar için katkı sağlayacak.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Uzun zamandır bu haberi bekliyorduk. Önümüzdeki süreçte uluslararası arenadaki olumlu yansımaları da inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu karar, özellikle yabancı yatırımcı ve dış finansman konularında ülkenin imajını güçlendirecek.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasını müteakip ekonomi politikalarında daha şeffaf ve daha açık iletişimli bir döneme geçilmesi, ülke ekonomimizin uluslararası kamuoyu nezdinde güvenilirliğini gözle görünür bir şekilde artırmıştır. FATF'ın ülkemizi gri listeden çıkarması, Türk iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Bilhassa terörün finansmanı ile mücadele noktasında dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan ülkemiz, böylece haksız bir ithamdan da kurtulmuştur.

ASKON Başkanı Orhan Aydın: Bu kararla uluslararası arenada Türkiye'nin elinin güçlendi. Kararla uluslararası yatırım fonları Türkiye'ye yatırım imkanını yeniden oluşturdu. Ayrıca sınır ötesi işlemler ve kredi temininde bu kararında olumlu anlamda dönüşleri olacaktır.

BMD Başkanı Sinan Öncel: Türkiye’nin gri listeden çıkarılması, gerek markalar gerekse ülke ekonomisi için çok önemli bir adım. FATF'ın aldığı bu kararı , Türkiye ekonomisine güveni ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk firmalarıyla çalışma isteğini artıracak. Ülkemizin hak etmediği listeden çıkarılması markalarımızla ilgili algının güçlenmesine de mutlaka önemli katkı sunacak.

Maliyetler azalacak kaynak hızlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından olumlu sonuçları olacak. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacak. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle TL varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'nin gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergesi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını etkili ticaret politikaları tedbirleriyle azaltmamız ve reformlar, ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gri listeden çıktık. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Çok utanç verici bir şeydi. Gri listeden çıkma meselesiyle ilgili yıllardır uğraşıyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kripto Yasası, bir sürü şey vardı. Dilimizde tüy bitti her seferinde. En son dediğimiz noktaya geldiler. Türkiye'nin gri listeden çıkması, son derece olumlu bir şey. Normalleşirseniz gri listeden çıkarsınız, inat ederseniz Türkiye'yi layık olmadığı yerlere götürürsünüz.