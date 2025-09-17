Türkiye'nin kredi risk primi son 5 yılın en düşük seviyesinde!

Yatırımcılar için son derece önemli olan Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi, 2020 Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Mart ayında belediyelere yönelik operasyonlar ve İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından artışa geçen ve nisan ayında 381 baz puanla yılın en yüksek seviyesine ulaşan 5 yıllık CDS primi, eylül başında 273 baz puanda seyrediyordu.

Kredi risk primi 5 yılın en düşüğünde

Ancak iç siyasi gelişmelerin de etkisiyle Türkiye’nin CDS primi 244 baz puana kadar gerileyerek, 5 yılın en düşük seviyesini gördü.

Zirve’de 643 baz puanla 2020'de

5 yıllık CDS primi 2020’de 643 baz puanla zirve yaptıktan sonra düşüş eğilimine girmiş, 2024’te ise 250 baz puana kadar gerilemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 2 Temmuz'da, haziran sonunda gerilemeye başlayan risk priminin (CDS) "ekonomi yönetiminde kararlı ve sabırlı duruşun olumlu bir sonucu" olduğunu, dezenflasyon süreciyle yurt içi finansal koşulların daha da iyileşme göstereceğini söylemişti.

Bugün katıldığı canlı yayında da CDS'nin son 5 yılın en düşük seviyesine ulaştığını ifade eden Şimşek, ekonomik göstergelerdeki pozitif seyre dikkat çekti.