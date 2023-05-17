Türkiye’nin kredi riski 7 ayın zirvesinde
Türkiye'nin kredi riskini gösteren CDS, 14 Mayıs sonrası sert yükseldi ve bugün 678 puanla yedi ayın zirvesini gördü.
Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) risk priminde artış sürüyor. Geçtiğimiz hafta 500 baz puanın altına gerileyen CDS, bugün 678 baz puanla yedi ayın zirvesine yükseldi.
Seçim öncesindeki haftada CDS, beş ay sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilemişti. CDS’teki artış, Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerinin artması anlamına geliyor.
Yüksek cari açık, yüksek enflasyon, alışılmışın dışında gevşek para politikaları ve jeopolitik riskler, Türkiye’nin kredi risklerini artırıyor.