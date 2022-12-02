Türkiye'nin ocak-kasım dönemi ihracatı 231 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana’da TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Muş, Ocak-kasım dönemi ihracatının yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bu ayki dış ticaret açığında enerji, altın ve otomotiv kalemlerindeki ciddi artışın payı bulunduğunu ifade eden Bakan Muş, enerji ithalatının yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolara yükselerek toplam ithalatın dörtte birini oluşturduğunu, altın ithalatının yüzde 2500 artışla 2,6 milyar dolara yükseldiğini ve motorlu kara taşıtları ithalatının ise yüzde 40 artışla 1,9 milyar dolar olduğunu aktardı.

Hizmet ihracatına da ayrı bir parantez açan Muş, "Hizmet gelirlerimiz seyahat ve taşımacılık gelirlerinin de önemli etkisiyle güçlü seyrini sürdürmektedir. 2022 Ocak-Eylül döneminde yüzde 69,4 oranında artışla 31,3 milyar dolar seyahat geliri elde edilmiştir. Aynı dönemde yüzde 57,9 oranında artışla 26,8 milyar dolar taşımacılık geliri elde edilmiştir" dedi.