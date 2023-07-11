Türkiye'nin risk primi geriledi

Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, dünkü Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinin ardından düşüş eğilimini sürdürüyor.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

Analistler, söz konusu anlaşmanın birçok ülke tarafından olumlu karşılandığını, Türk varlıklarını da olumlu etkilediğini ifade etti.

Yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların da piyasalarda olumlu karşılandığını aktaran analistler, özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapılmasının önemine işaret etti.

Risk primi (CDC) nedir?

'Borcun ödenmemesi'ne karşı alınan 'sigorta poliçesine' CDC deniyor. Prim belirlenirken uluslararası bankaların raporları ve ekonominin geleceğine dair beklentiler rol oynuyor.

Ödeme sorunu yaşamayacağı düşünülen ülkelerin risk primi düşük oluyor. Geri ödemekte sorun yaşayacağı düşünülen ülkelerin ise risk primi yüksek bir orandan belirleniyor.