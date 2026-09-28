Türkiye'nin risk priminde sert yükseliş: 4 ayın zirvesinde
Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS), 251 baz puanı test ederek mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.
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Yurt içi piyasalarda fon soruşturmalarının etkileri izlenirken, Türkiye'nin risk priminde de yükseliş yaşandı.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 251 baz puanı test etti.
4 ayın zirvesinde
Bloomberg verilerine göre bu rakamla birlikte risk primi son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Gelişen piyasa kategorisinde en yüksek risk primi 703 baz puanla Arjantin'de kaydedilirken, Türkiye Arjantin'in ardından ikinci sırada yer aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ