Türkiye'nin sağlık turizm geliri rekora koşuyor

Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında Şubat 2019'dan bu yılın ekim ayına kadar 2 milyon 655 bin 720 kişi gelirken, 5 milyar 987 milyon 669 bin dolar gelir elde edildi.

Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak 4 Şubat 2019'da kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ), Türkiye'de sunulan uluslararası sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapıyor, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini destekliyor ve koordine ediyor.

USHAŞ'ın internet sitesindeki verilere göre, 2019 yılında sağlık turizmi kapsamında Türkiye'de 701 bin 46 hasta sağlık hizmeti aldı. Sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri ise aynı yıl için 1 milyar 492 milyon 438 bin dolar oldu.

Küresel Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında ise sağlık turisti sayısında gözle görülür azalma yaşandı. 2020'de 407 bin 423 hasta, sağlık hizmeti için Türkiye'yi tercih etti. Sağlık turizmi ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 2020'de 1 milyar 164 milyon 779 bin dolara geriledi.

Bu yıl 876 bin 521 kişi geldi

Geçen yıl ise 670 bin 730 kişi sağlık hizmeti için Türkiye'yi tercih etti. 2021'de sağlık turizminden elde edilen gelir, 1 milyar 726 milyon 973 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'ye, 2022 yılının ekim ayına kadar 876 bin 521 kişi sağlık hizmeti almak için geldi ve buradan elde edilen gelir 1 milyar 603 milyon 478 bin dolar oldu.

Şubat 2019'dan bu yılın ekim ayına kadar sağlık turizminde Türkiye'yi tercih eden kişi sayısı toplam 2 milyon 655 bin 720 olurken, 5 milyar 987 milyon 668 bin dolar gelir elde edildi.

En çok tercih edilen klinik branş "kadın hastalıkları"

Tıbbın birçok alanında hizmet sunulan sağlık turizminde, belli branşlar ilk tercihler arasında yer aldı.

Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla, kadın hastalıkları, dahiliye, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz oldu.