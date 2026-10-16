Türkiye'nin spot pazarı... Gelirin yarısından fazlası yabancılardan

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Türkiye'de spor turizmi pazarı, uluslararası organizasyonlar, spor kampları ve golf faaliyetlerinin etkisiyle 1,1-1,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Sektörde yapılan harcamaların yüzde 50-60'ını yabancı turistler gerçekleştirirken spor turizmi, Türkiye'nin turizm gelirlerini artırabilecek alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

"Türkiye Spor Ekosistemi ve Sektör Raporu 2026" verilerine göre, spor turizmi son yıllarda küresel turizm sektörünün hızla gelişen ve ekonomik önemi giderek artan alanları arasında yer alıyor.

Sektördeki büyümede spor etkinliklerinin yaygınlaşmasının yanı sıra turistlerin seyahat tercihlerinde yaşanan değişim de belirleyici oluyor. Geleneksel tatil anlayışından uzaklaşan ziyaretçiler, deneyim kazanabilecekleri, aktif olarak katılım sağlayabilecekleri ve belirli temalara odaklanan seyahatlere daha fazla ilgi gösteriyor.

Spor turizminin gelişiminde, bu amaçla seyahat edenlerin diğer turistlere göre daha yüksek harcama yapması ve uluslararası spor organizasyonlarının düzenlendikleri şehirlerin tanıtımına katkı sağlaması önemli rol oynuyor.

Spor turistlerinin harcamaları iki katına çıkabiliyor

Avrupa'da spor turizmi konusunda öne çıkan ülkelerden İtalya, turizm altyapısı ve destinasyon özellikleri bakımından Türkiye'ye benzerliğiyle dikkati çekiyor.

İtalya'da spor turizminin oluşturduğu ekonomik hacim 2023 itibarıyla yaklaşık 11,9 milyar avroya ulaştı. Ülkede spor etkinlikleri yalnızca yabancı turistleri değil, farklı şehirler arasında seyahat eden yerli ziyaretçileri de harekete geçiriyor.

Uluslararası araştırmalar, spor amacıyla seyahat eden turistlerin kişi başına harcamalarının genel turizm ortalamasının 1,5 ila 2 katına ulaşabildiğini ortaya koyuyor. Bu farklılıkta organizasyonlara katılım bedelleri, spor ekipmanlarına yapılan harcamalar, ulaşım ihtiyaçları ve konaklama sürelerinin uzaması etkili oluyor.

Türkiye'de spor turizminin büyüklüğü 1,4 milyar dolara ulaşıyor

Türkiye, gelişmiş turizm tesisleri, elverişli iklimi ve uluslararası ulaşım bağlantıları sayesinde spor turizminde önemli fırsatlar barındırıyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi, yılın büyük bölümünde spor yapılmasına olanak sağlayan hava koşulları ve tesis kapasitesiyle öne çıkıyor.

Rapordaki tahminlere göre, Türkiye'nin spor turizmi pazarı 1,1-1,4 milyar dolar, yaklaşık 45-55 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Bu pazarda oluşan gelirin yüzde 50-60'lık bölümünü yabancı ziyaretçilerin harcamaları oluşturuyor.

Spor turizminin Türkiye'nin toplam turizm gelirlerinden aldığı pay ise yaklaşık yüzde 2 seviyesinde kalıyor. Bu oran, sektörün henüz gelişiminin başlangıç aşamalarında olduğunu ve büyüme açısından önemli bir alan bulunduğunu gösteriyor.

Uluslararası örnekler, spor turizminin belirli alanlarda gelişmesiyle hem ziyaretçi başına gelirin artırılabildiğini hem de turizm faaliyetlerinin yıl geneline yayılabildiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle Türkiye açısından sektörün bugünkü ekonomik hacminden ziyade gelecekte ulaşabileceği büyüklük ve oluşturabileceği katma değer önem taşıyor.

Uluslararası organizasyonlar turizme katkı sağlayacak

Türkiye'de spor turizmi, ekonomik getirileri ve sezonluk talep özellikleri birbirinden farklı alanlardan meydana geliyor.

Özellikle Avrupa'daki futbol takımlarının kış aylarında kamp yapmak için Antalya'yı tercih etmesi, turizm faaliyetlerinin düşük sezonda da devam etmesine katkı sunuyor.

Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ev sahipliği yapacağı uluslararası organizasyonların da spor turizmini desteklemesi bekleniyor.

İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak olması, Türkiye'nin 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na adaylığı ve UEFA EURO 2032'nin İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek olması, ülkenin uluslararası spor organizasyonlarındaki ağırlığını artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Bunun yanında EuroLeague Final Four ve UEFA finalleri gibi büyük organizasyonlar, Türkiye'nin uluslararası etkinlik düzenleme kapasitesini güçlendirirken yüksek harcama potansiyeline sahip ziyaretçilerin ülkeye çekilmesi açısından da fırsat oluşturuyor.

Golf turizminde Belek öne çıkıyor

Türkiye'de spor turizminin yüksek gelir sağlayan alanlarından biri de golf olarak öne çıkıyor.

Antalya'nın Belek bölgesi, uluslararası standartlara sahip golf sahaları, geniş tesis kapasitesi ve konaklama olanakları sayesinde Avrupa'nın önemli golf merkezleri arasında bulunuyor.

Dalaman'da planlanan yeni yatırımlar ise golf turizminin yalnızca Belek ile sınırlı kalmayarak farklı bölgelere yayılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü gösteriyor.

Bu yatırımlarla golf turizminin yılın 12 ayına yayılan ve farklı destinasyonlarda ekonomik hareketlilik sağlayan bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Küresel golf turizmi pazarında büyüme beklentisi

Par5 Escapes Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Abdullah Hazar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede dünya genelinde golf turizminin büyüklüğüne ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin bilgi verdi.

Hazar, "Araştırmaların kapsamına göre rakamlar değişse de 2025 için yaklaşık 27 milyar dolarlık bir pazardan söz ediliyor. Önümüzdeki döneme ilişkin yıllık yüzde 9-11 büyüme öngörüleri, golf turizminin güçlü potansiyelini gösteriyor." dedi.

Golf turizminde uluslararası rekabetin giderek arttığına işaret eden Hazar, önde gelen destinasyonların başarısında farklı unsurların etkili olduğunu belirtti.

Hazar, "İspanya, Portekiz, İskoçya, İrlanda ve ABD gibi köklü destinasyonlar, Türkiye, Fas, Tayland ve BAE de güçlü seçenekler sunuyor. Başarının temelinde saha çeşitliliği, ulaşım kolaylığı, hizmet kalitesi ve tutarlı tanıtım var." ifadelerini kullandı.

Golf turistlerinin seyahatlerini belirli bir spor faaliyeti çevresinde şekillendirdiğini anlatan Hazar, bu ziyaretçilerin kaliteli hizmet ve deneyim için daha fazla harcama yapabildiğini söyledi.

Hazar, golfçülerin çoğunlukla arkadaş grupları veya kulüplerle seyahat ettiğini, memnun kaldıkları bölgelere yeniden gitme eğilimlerinin de yüksek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en büyük rakipleri İspanya ve Portekiz

Türkiye'nin Avrupa golf turizmi pazarındaki konumunu değerlendiren Hazar, ülkenin özellikle Belek sayesinde güçlü bir rekabet avantajı elde ettiğini vurguladı.

Hazar, "Türkiye, özellikle Belek sayesinde Avrupa'ya yönelik golf tatillerinde güçlü bir konuma sahip. Başlıca rakiplerimiz İspanya ve Portekiz. Kış güneşi arayan golfçüler açısından Fas ve Orta Doğu'daki belirsizliğe rağmen BAE de rekabet ettiğimiz destinasyonlar." dedi.

Türkiye'nin sunduğu konaklama hizmetleri ile golf tesislerinin birbirine yakın olmasının önemli bir avantaj sağladığını belirten Hazar, şöyle devam etti:

"Kaliteli otelleri, uluslararası standartlardaki sahaları ve güçlü hizmet anlayışını aynı pakette sunabiliyoruz. Özellikle Belek'te otel ve sahaların birbirine yakınlığı, tatili golfçü açısından çok kolaylaştırıyor. Belek'i, golf ile resort tatilini birleştiren dünyanın en güçlü örneklerinden biri olarak görüyorum. Kısa mesafelerde farklı sahalarda oynama imkanı ve yüksek konaklama standardı önemli bir rekabet avantajı sağlıyor."

Hazar, Türkiye'ye golf amacıyla gelen turistlerin büyük bölümünün Avrupa ülkelerinden olduğunu belirterek Birleşik Krallık'ın başlıca kaynak pazar olduğunu söyledi. Almanya, İrlanda, İskandinav ülkeleri, Avusturya ve İsviçre'nin de önemli ziyaretçi pazarları arasında yer aldığını aktardı.

Golf turizminde yıllık 250 milyon avroluk hacim

Golfün özellikle kış döneminde turizm hareketliliğini desteklediğine dikkati çeken Hazar, "Golf, yüksek kişi başı harcaması ve kış aylarında yarattığı talep sayesinde spor turizminin önemli gelir alanlarından biri." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki golf turizminin ekonomik büyüklüğüne ilişkin değerlendirmede bulunan Hazar, "Sektörde paylaşılan tahminler yıllık yaklaşık 200-250 milyon avroluk bir büyüklüğe işaret ediyor. Bunu kesinleşmiş bir istatistikten ziyade, kapsama göre değişebilen sektörel bir tahmin olarak değerlendirmek gerekir." dedi.

Golf turizminin farklı bölgelere yayılması gerektiğini belirten Hazar, Belek dışında yatırım potansiyeli bulunan destinasyonlara da değindi.

Hazar, "Dalaman başta olmak üzere Bodrum, İzmir çevresi ve Mersin'in değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak yatırımların su kaynakları, çevresel uygunluk, uçuş bağlantıları ve gerçek talep birlikte incelenerek planlanması önemli." ifadelerini kullandı.