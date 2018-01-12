Türkiye'nin yükünü İstanbul taşıdı

12 Ocak 2018

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl İstanbul havalimanlarından taşınan bagaj, kargo ile postadan oluşan yük trafiğinde bir önceki yıla göre 184 bin 723 tonluk artış yaşandı.

Buna göre, 2017'de Atatürk Havalimanı varışlı ve çıkışlı uçuşlarda iç hatlardan 203 bin 58, dış hatlardan ise 1 milyon 899 bin 39 ton yük taşındı. Böylece toplam taşıma 2 milyon 102 bin 97 ton oldu. Atatürk Havalimanı'nda, 2016'da iç ve dış hatta 1 milyon 907 bin 28 tonluk yük trafiği oluşmuştu. Böylece geçen yıl, bir önceki yıla göre 195 bin 69 tonluk yük artışı meydana geldi.

Geçen yıl, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı merkezli geliş ve gidiş seferlerinde ise, iç hatta 137 bin 171, dış hatta ise 193 bin 698 ton olmak üzere toplam 330 bin 869 ton yük taşındı. Bir önceki yıl bu rakam 341 bin 215 ton seviyesindeydi. Böylece 2017'de taşınan yükün 10 bin 346 ton azaldığı görüldü.

Yükün yüzde 72'si İstanbul'dan taşındı

Geçen yıl, her iki havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerde taşınan yük, 2 milyon 432 bin 966 ton olarak hesaplanırken, 2016'da 2 milyon 248 bin 243 ton olarak kayıtlara yansıdı. Geçen yıl taşınan yükün, 2016'ya göre 184 bin 723 ton arttığı belirlendi.

2017'de Türkiye genelinde ise toplam 3 milyon 385 bin 522 ton kargo taşındı. Böylece, Türkiye'deki tüm havalimanlarında yükün yaklaşık yüzde 72'si İstanbul'dan taşındı.

Kaynak: AA