Türkiye'ye doğrudan Çin yatırımları ivme kazanıyor

16 Temmuz 2018

Aydın ŞAHİNALP

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) önderliğinde bir araya gelen Türk iş insanlarından oluşan heyet, Şanghay’da temaslarda bulundu.

UİP Şanghay’da ofis açarak Türkiye ile Çin arasında yatırım köprüsünü sağlamlaştırdı. Son olarak UİP, Çin’den Türkiye’ye Türkiye’den Çin’e yatırımı düşünen iş insanlarını İstanbul’da buluşturdu. Çin cephesinde SHMY HealthDigit ve Shanghai Le Wei Info - Tech adlı şirketlerin CEO’su ile Çin Tarımsal Eğitim Geliştirme Merkezi Direktörü Zhimin Yan’in adı öne çıktı. İki isim maden, tarım, sağlık ve balıkçılık alanlarındaki karşılıklı iş fırsatlarını değerlendirmek istiyor. Temaslarda turizm, inşaat ve enerji sektörlerinde yatırımları bulunan Akıncıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Akıncı da hazır bulundu.

“Türkiye’yi üs olarak görüyoruz”

SHMY HealthDigit ve Shanghai Le Wei Info - Tech yetkilileri Dünya’ya verdikleri demeçte “Türkiye’de elektrikli otobüs, sağlık, seracılık,balıkçılık, güneş enerjisi, meyve-sebze ithalatı konularına sıcak bakıyoruz. Özellikle napolyon cinsi kirazın kilosu Çin’de 107 lira.Türkiye’den kiraz satın almak istiyoruz. Şanghay’daki Gıda limanı olarak düşünülebilir. Bu limanı kullanarak UİP üzerinden yapılacak ticaretlerde Çin pazarına girişte kolaylıklar sağlayabiliriz. Türkiye’yi üs olarak kullanıp Avrupa, Yakın Doğu ve Ortadoğu’ya üretilen Çin ürünlerini de pazarlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in öncülüğünde ortaya konulan Kuşak ve Yol projesi, Çinli yatırımcıya ulaşmada önü açtı ve Türkiye'ye doğrudan yatırımlara ivme kazandırdı.Türkiye’nin yabancı yatırımcı için cazip bir ülke olduğunu belirten UİP Başkanı Cengiz Özgencil, “Uluslararası İşbirliği Platformu hiçbir maddi menfaat gözetmeksizin Çinli ve Türk işadamlarına aracılık yapıyor. Uluslararası firmaların bana sponsor olması çok önemli. UİP’in işadamlarını bir araya getirme misyonunu geliştirmek istiyorum. Amacım insanları senede 3-5 gün İstanbul’da bir araya getirerek network ağını geliştirmesine ön ayak olmak”- diyor. Kurda meydana gelen dalgalanma ve Türk Lirasındaki değer kaybının tedirginlik yarattığı bir gerçek. Ancak seçim sonrası start almak üzere bazı yatırımların beklendiğini söylenebilir.

100 milyar dolarlık yatırım güçleri var



Türkiye’nin Çin’den ithalatı çok yüksek, ihracatı ise çok düşük.Çin ile Türkiye arasındaki ikili ticaret, geçen yıl 28 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakamın yaklaşık 26 milyar dolarını Türkiye'nin Çin'den yaptığı ithalat oluşturdu. SHMY HealthDigit BioChips Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye’deki temaslarının ardından ülkesine dönüp Çin’in önde gelen iş adamlarını şemsiyesi altında toplayan Çin’in TÜSİAD’ı olarak bilinen kuruluşta Türkiye’deki iş fırsatlarını masaya yatıracak. Kısa sürede çok zor görünse de ithalat-ihracat dengesizliğini doğrudan yatırımlarla dengeleme yoluna sokabilir. Zira Çinli iş insanı dostlarının 100 milyar dolarlık bir yatırım gücü olduğunu belirten SHMY HealthDigit ve CEO’su, projelere sıcak bakmaları durumunda söz konusu iş insanlarını yatırım çıkarması için Türkiye’ye davet edecek."