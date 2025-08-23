Türkler de tercih ediyor! Yunanistan'ın turizm gelirlerinde rekor

Yunanistan’ın 2025’in ilk yarısındaki turizm istatistikleri belli oldu.

Yunanistan’ı ziyaret eden turist sayısı 11 milyon 625 binden 11 milyon 692 bine yükseldi.

Turist sayısındaki küçük artışa rağmen turist başına harcama ciddi oranda arttı.

Yunanistan’ı ziyaret eden turist başına harcama geçen yıl 565,40 Euro iken bu yol 622,70 Euro oldu.

Turist başına harcama miktarındaki artış hem ABD’den gelen turistlerden hem de Bulgaristan, Kuzey Makedonya gibi az para harcayan ülkelerden gelen turist sayısından azalmadan kaynaklandı.

7 milyar 659 milyon dolar gelir

Kathimerini gazetesinin haberine göre; 2025’in ilk yarısında Yunanistan’ın turizm gelirleri geçen yıla göre yüzde 11 artışla 7 milyar 659 milyon dolar olarak belirlendi.

Ülke bazında Yunanistan’a gelen turistlerin bıraktığı gelirde ise tablo şöyle:

- Almanya yüzde 13,5 artışla 1 milyar 366 milyon dolar.

- Birleşik Krallık yüzde 7,3 artışla 1 milyar 82 milyon dolar.

- Fransa yüzde 2,1 artışla 455 milyon 900 bin dolar.

- İtalya yüzde 9 artışla 344 milyon 700 bin dolar.

Turizm gelirini ABD patlattı

2025’in ilk yarısında Yunanistan turizminde en büyük kazanım ABD’lilerden geldi. İlk yarıda 694 bin 100 kişi ile 2024'ün ilk yarısına göre yüzde 20 artış kaydedildi.

Gelir ise 704,3 milyon Euro ile yüzde 29,4 arttı. Bu da ABD'li turist başına harcamanın 1.014,69 Euro’ya, yani toplam ortalamanın yüzde 63 üzerine çıktığı anlamına geliyor.

1.5 milyon Türk Yunanistan'a gitmişti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında 1.5 milyon Türk vatandaşının Yunanistan’ı ziyaret ettiğini duyurmuştu.

TÜROB’un raporuna göre, 2025’te Türkiye’den Yunanistan’a 1,4 milyon ziyaretçinin gitmesi öngörülmüştü.