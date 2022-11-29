Türklerin, pandeminin hız kestiği yatırımcı vizelerine ilgisi artıyor

Dilek ESKİ BEZİRKAN

New York

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD pandemisi Amerika’da yatırımcı vizelerini de vurdu. 2020 yılı başından beri devam eden pandemi ve ABD konsolosluklarındaki yığılma gibi etkenlerle Türkler’in E-2 yatırımcı vize sayılarında diğer yıllara göre büyük düşüşler yaşanmasına neden oldu. Newyork Barosu avukatlarından Gökhan Yazıcı, tüm zorluklara rağmen Türklerin E-2 vize türüne ilgilerinin giderek arttığını söyledi.

Amerika ile dostluğu, ticareti ve karşılıklı gidip gelmeyi geliştirecek anlaşmalar imzalamış belli ülke vatandaşlarının E-2 yatırımcı vizesinden yararlanabileceğini ifade eden Yazıcı, Türkiye’nin de bu ülkelerden biri olduğunu söyledi. Söz konusu vize ile ilgili bilgi veren Yazıcı, “Bu, Amerika’da gerçek ve aktif bir ticari girişime önemli bir miktarda yatırım yapmış ya da yatırım yapma sürecinde etkin olacak adımları atmaya başlamış yabancıya ticari işletmenin işlemlerini sevk ve idare etme ve geliştirme amacı için verilen vize” dedi.

Vize koşulları ile ilgili açıklamalarda bulunan Yazıcı, “Girişim, yatırımcı ve ailesinin asgari geçim ihtiyacından daha fazla kazandırmalıdır. Öngörülen finansal projeksiyonun 5 yıl içinde gerçekleşmesi beklenir ki, 5 yıllık bir iş planı tavsiye edilir” diye konuştu.

E-2 yatırımcısının aile üyelerinin, birlikte ya da sonradan, yatırımcıya katılabileceklerini kaydeden Yazıcı, “Yatırımcı ile aynı milliyetten olmaları gerekmez. Yatırımcının eşi çalışma izni alabilir. Çocukların çalışmasına izin verilmez ancak statülerini değiştirmeden okula devam edebilirler” dedi. Türkler’in E-2 yatırımcı vizesine olan ilgileri artarak devam ettiğini de vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

“Ancak araya giren pandemi, ABD İstanbul konsolosluğundaki yığılma ve Amerikan Dolarının Türk Lirası karşısında değer kazanması sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında işlenen E-2 visesi sayısı önceki yıllara göre daha az.”

Bu vize turunun en önemli avantajının herhangi bir süreyle sınırlı olmaması olduğunu ifade eden Yazıcı, “Yatırımcı şirket çalıştığı, aktif olduğu ve hukuki ve vergi yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece 2 yıl aralıklarla süresiz olarak uzatmak mümkün” dedi. Yazıcı, söz konusu vizenin göçmen olmayan bir vize türü olduğu için, yeşil karta giden bir yol olmadığını da vurguladı.