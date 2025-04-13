Türklerin Yunanistan'a artan ilgisi tartışma yarattı

Yunanistan’ın Ege adaları için uyguladığı kapıda vize uygulaması ve gayrimenkul alımı yoluyla oturum izni içeren 'altın vize' programına olan yoğun Türk ilgisi Yunanistan'da tartışmalara neden oldu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında Yunanistan'ın 10 Ege adası için basitleştirilmiş turist vizesi anlaşması imzaladığından beri Türkler adalara akın ediyor.

Kapıda vize uygulamasının ardından Türkiye'den Yunanistan'a giden feribot yolcularının sayısı 2023 yılında 800 bine ulaşırken bu sayı 2024 yılında sert bir yükselişle 1,5 milyona yükseldi.

Bu artış özellikle Leros, Midilli, Sakız ce Sisam'da yoğunlaştı.

Yunanistan'daki Türk yatırımları da artıyor

Adalara gösterilen ilginin yanı sıra Yunanistan'daki Türk yatırımları da artıyor.

Türkler ise çoğunlukla gayrimenkul alanında yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu tercihin başlıca nedeni, gayrimenkul yatırımlarının Yunanistan’da 5 yıl süreyle oturma izni sağlayan ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı tanıyan “altın vize” programına katılım imkânı sunması.

Yunanistan 2024 yılında toplam 9 bin 289 altın vize başvurusu alırken ve bu başvuruların 1356'sı Türk vatandaşlarından geldi. Yunanistan'daki Türk yatırımları 2024 yılında 548 milyon dolara yükselerek 2022'ye kıyasla on kat arttı.

Konut fiyatlarını artırdığı için eleştiriliyor

Ancak özellikle Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerde ev fiyatlarının hızla yükselmesine neden olduğu için gayrimenkul yatırımları yerel halk arasında eleştiriliyor.

Altın vize uygulamasının arından konut fiyatlarında benzer bir durumla karşı karşıya kalan İspanya kendi altın vize programına son vermişti.

Yunanistan programa devam ederken yatırım oranlarını artırma kararı aldı ve 1 Eylül 2024'ten itibaren altın vize için yatırım yapılması gereken meblağ yükseltildi.

Attika bölgesi, Selanik, Mikonos, Santorini ve 3 bin 100'den fazla nüfusu olan adalarda minimum yatırım miktarı 800 bin Euro'ya çıkarılırken diğer bölgeler içinse bu rakam 400 bin Euro olarak belirlendi. Daha önce bu miktar 250 bin Euro'ydu.

Türk yatırımları siyasete konu oldu

DW'de yer alan habere göre Yunanistan’da bazı muhafazakâr siyasetçiler, Türk vatandaşlarının “agresif gayrimenkul alımları” yaptığını ileri sürerek hükümeti hedef aldı.

Mecliste dile getirilen endişeler arasında, Türkiye’ye yakın bölgelerde (özellikle Trakya ve On İki Ada’da) artan emlak alımlarının güvenlik riski oluşturabileceği iddiası da yer aldı. Hatta bazı milletvekilleri, alımların arkasında istihbarat faaliyetleri olabileceğini öne sürdü. Ancak bu iddialara dair herhangi bir resmi kanıt sunulmuş değil.