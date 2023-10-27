“Türkmen gaz ve elektriğinin dünyaya arzı için çalışalım”

Türkiye-Türkmenistan İş Forumu, TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğinde yapıldı. Forumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve Türkmenistan arasında ilişkilerin en somut göstergelerinden birinin ticaret alanında olduğunu ifade etti. Yılmaz, “2022 yılında ülkeler arası ticaret 2 milyar doları aşmış durumda. 2023 yılının ilk dokuz ayında ulaştığımız ticaret hacmiyle şimdiden 2022 yılı rakamını geride bıraktık, 2,1 milyar dolarlık bir hacme geldi ticaretimiz. Yılsonu itibarıyla da 3 milyar doları yakalayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Yatırımlar kolaylaştırılmalı”

İkili ticaret hacminde hedefin 5 milyar dolar olduğunu dile getiren Yılmaz, ticaretle birlikte yatırımların da karşılıklı teşviki ve kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Daha fazla Türkmen firmasını Türkiye’de görmek iteriz. Aynı şekilde Türkiye’den de Türkmenistan’a yarım milyar dolara yaklaşan bir yatırım var.

Bunun da artarak tabii ki devam etmesini temenni ediyoruz. Yine çok önemli bir alan enerji konusu. Enerji her zaman stratejik bir konu ama son dönemlerde özellikle jeopolitik, ekonomik gelişmelerle daha da önemli hale gelmiş durumda. Bu anlamda bu stratejik sektörde Türkmenistan doğal gazı ve elektriğinin küresel piyasalara arzında da mutlaka işbirliği yapmamız gerekiyor.

Bir taraftan Türkiye-Türkmenistan, diğer taraftan Azerbaycan’ın da dahil olduğu üçlü işbirliği programlarıyla mutlaka enerji alanında çok daha güçlü bir işbirliği yapmamız lazım. Bu çerçevede Hazar Denizi’ndeki dostluk sahasına özel bir önem atfettiğimizin de altını çizmek isterim.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, iki ülke ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, “Türkmen dostlarımızı Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmaya, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyoruz” dedi.

“Ticari ve ekonomik ilişkiler yeni bir düzeye çıkmalı”

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ulaştırma ve haberleşme sektörünün gelecek vadettiğine dikkati çekerek, bu alanda işbirliği sürecinin güçlendirilmesi ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi için devletin ve özel şirketlerin katılımıyla ortak “ulaştırma ve lojistik merkezi”nin oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti. Bilim ve teknolojinin öneminin artmakta olduğunu belirten Berdimuhamedov, “Türkmen tarafı, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri nitelik bakımından yeni düzeye çıkarmayı amaçlıyor. İki taraf için de uygun olması durumunda teklifleri duymaya açığız” şeklinde konuştu.

“3’üncü ülkelere ortak yatırım yapalım”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkmen firmalarının da artık sanayi üretimi dahil büyük ölçeklerde Türkiye’ye yatırım yapmalarını istediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bundan sonra da şirketlerimizin, Türkmenistanlı şirketlerle birlikte üçüncü ülkelerde de iş yapmalarını hedeflememiz gereklidir. Bunu yapan girişim gruplarımız var, sayılarını daha da artırmamız gerekli” diye konuştu.

Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için de çok çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Bu konuda Türkiye özel sektörü olarak katkı vermeye hazırız. Bunları yaparsak, ÇinAvrupa hattındaki taşımalarda Orta Koridor’un, yani bizim coğrafyanın öne çıkmasını da sağlarız. Dünya büyük bir değişim içinde. Küresel ekonominin ağırlık noktası, artık batıdan doğuya kayıyor. Böyle bir ortamda Türkiye ile Türkmenistan’ın işbirliği bütün bölgenin kaderini değiştirecektir.”