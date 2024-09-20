Türkşeker 1350 geçici işçi alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1350 geçici işçi alımı yapacağını açıkladı.

Türkşeker’in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, işçi alımına ilişkin detayların 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi.

Alınacak personel branşlarına göre dağılım ise şöyle: 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni, 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.

Bu alımlar, Türkşeker'in üretim süreçlerini destekleyecek nitelikli iş gücünün geçici olarak istihdamını sağlamayı amaçlıyor.