TÜRMOB'dan 'İş Arkadaşım Olur Musun' kampanyası

TÜRMOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri, bölgede faaliyet gösteren birçok mali müşavir bürosunu kullanılamaz hale getirdi.

Ofislerini ve müşterilerini kaybeden mali müşavirlerin çalışma yaşamlarının devam etmesini sağlamak için TÜRMOB tarafından "İş Arkadaşım Olur Musun?" kampanyası düzenlendi.

Söz konusu çalışmayla, depremden etkilenen ve iş talebi olan mali müşavirlere çalışma imkanı yaratılacak. Mali müşavirler iş yerinin veya ofisinin olanaklarını depremden etkilenen meslektaşlarıyla paylaşacak.

Kampanyaya başvurular "https://ebirlik.turmob.org.tr/dayanisma/isarkadasim" adresinden yapılabilecek.