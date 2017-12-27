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TÜRSAB'ın genel kurul tarihi belirlendi

TÜRSAB'ın genel kurulu 24-25 Şubat 2018 tarihinde yapılacak.

TÜRSAB'ın genel kurul tarihi belirlendi
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Selenay YAĞCI

İSTANBUL-Talha Çamaş, Nedim Öztürk ve Mustafa Kutluoğlu'ndan oluşan 3 kişilik TÜRSAB Genel Kurula hazırlama heyeti, İstanbul'da TUYED öncülüğünde bir toplantı ile TÜRSAB'ın genel kurul tarihini açıkladı. Genel kurulu 24-25 Şubat'ta yapılacak.

Toplantıda konuşan Nedim Öztürk, "Bakanlık 22'sinde bir atama gerçekleştirdi. Atamanın hukuki dayanağı, genel kurulunu yapamamış olan TÜRSAB'ın, Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonunun 42. madesine göre kongresinin yapılmasını kapsıyor." dedi.

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