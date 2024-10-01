TÜSİAD Başkanı Turan'dan çarpıcı tahmin! 'TCMB faizi 250 baz puan indirecek'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Dijital Türkiye Konferansında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ekonomideki son gelişmeleri ve TCMB'nin faiz politikasını değerlendirdi.

Dünyanın her yerinde yoğun bir rekabet yaşandığını söyleyen Turan, "Şirketler rekabet koşullarını kendi lehine çevirmek için teknoloji yatırımı yapmak zorunda. KOBİ’ler, gelecekte var olmak için teknolojiye yatırım yapmalı." dedi.

'TCMB faizi 250 baz puan indirecek'

Ülke ekonomisine ilişkin de değerlendirmeler yapan Turan, faizlerin düşmesi ve parasal genişlemenin ekonoyi olumlu etkilediğine dikkat çekti. "Enflasyonla mücadeleyi tek haneye düşürme konusunda taviz vermemeliyiz." diyen Turan, Merkez Bankası'nın kararlı adımlarla yıl sonunda politika faizini 250 baz puan indiriceğini öngördü. 3 Ekim ise enflasyon verisinde reel faiz verileceğini söyledi.

Türkiye'nin start-up ekosisteminde ilgi çekici olduğunu belirten Turan, "Bu iklimi yaratmamız lazım. Yetenekli insanların önünü açmamız lazım" dedi.