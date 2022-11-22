TÜSİAD’dan ihracatta yavaşlama uyarısı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye Kalite Derneğince (KalDer) düzenlenen 31. Kalite Kongresi’nde konuştu. Turan, “Küresel ekonominin mevcut gidişatının Türkiye perspektifinden baktığımızda destekleyici değil aksine sınayıcı olduğunu görebiliyoruz. Küresel finansal koşulların sıkılaşması ve dünya ekonomisindeki yavaşlama, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok gelişmekte olan ülke ekonomisini zorluyor. İthalat faturası artarken, ihracat yavaşlıyor” dedi.

“Enerji maliyetindeki artış TL'deki değer kaybı ile birleştiğinde ekonomiye yük bindiriyor” diyen Turan, “Bu değer kaybı makroekonomik dengeleri bozarken ihracatın rekabet gücüne katkısının önüne geçiyor. Azalan kredi arzı, düşen dış talep ve yavaşlayan iç talep, büyüme dinamiklerini zorlaştırıyor” diye konuştu.