Tüzel kişiler döviz satıyor: 3,3 milyar dolarlık çıkış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Temmuz haftasına ilişkin yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat verilerini yayımladı. Buna göre, söz konusu haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında önemli bir düşüş yaşandı.

Bir önceki hafta 194 milyar 133,30 milyon dolar olan döviz mevduatı, 4 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 944,23 milyon dolar azalarak 191 milyar 189,07 milyon dolara geriledi.

Gerçek ve tüzel kişi ayrımı

Veriler, gerçek kişiler ile tüzel kişiler arasında önemli bir fark olduğunu ortaya koydu.

* Gerçek kişilerin döviz mevduatları, haftalık bazda 435,12 milyon dolar artarak 118 milyar 400,27 milyon dolara yükseldi.

* Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 3 milyar 379,35 milyon dolar azalışla 72 milyar 728,80 milyon dolara geriledi.

Parite etkisi hariç tutulduğunda daha sert düşüş

Parite değişimlerinin etkisi hariç tutulduğunda düşüş daha da belirginleşti.

TCMB verilerine göre:

* Parite etkisinden arındırılmış toplam döviz mevduatı 4 milyar 70,12 milyon dolar azaldı.

* Gerçek kişilerin döviz hesapları parite etkisinden arındırıldığında 463,74 milyon dolar azaldı.

* Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise aynı bazda 3 milyar 606,38 milyon dolar azaldı.