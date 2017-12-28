TVM Capital, Türkiye'de sağlık yatırımı yapacak

28 Aralık 2017

Dubai merkezli özel sermaye şirketi TVM Capital Healthcare Partners; Türkiye, Mısır, Körfez ülkeleri, Hindistan ve Singapur'da sağlık alanında satın almalar için 250 milyon dolar büyüklükte bir fon kurdu.

Fonun yönetici ortaklarından Charles Floe, yatırımların gelecek iki yıl içinde yapılmasının planlandığını, ilk anlaşmanın 2018'in ikinci yarısında tamamlanacağını bildirdi.

Floe, "Önümüzdeki dört ila altı yıl içinde yatırım yapmak için harika bir zaman olduğunu düşünüyoruz, seçtiğimiz hedef pazarlarda sağlık hizmeti için makro ortamı çok olumlu görüyoruz. Sağlık sektöründe düzenlemelerin ve jeopolitik çerçevenin de görece istikrarlı seyretmesi halinde gördüğümüz fırsatlar kendiliğinden hayata geçecek" dedi.

Floe, yeni fonun küresel ve bölgesel yatırımcılardan sağlamayı planladığı sermayeyle kanser, zihin sağlığı, metabolizma hastalıkları, teşhis, ilaç ve laboratuvarlar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 10 ila 12 yatırım yapmayı amaçladığını belirtti.

TVM Capital Healthcare bugüne kadar uzun vadeli bakım, rehabilitasyon, evde bakım, doğum tedavisi ve tıbbi cihazlar gibi alanlarda başta Basra körfezine kıyısı olan Arap ülkelerinde olmak üzere 150 milyon dolara yakın yatırım yaptı.

Kaynak: Reuters