Twitter'ın ikonik kuş logosu satıldı! Açık artırmada alıcı bulduğu fiyat şaşkınlık yarattı

Elon Musk’ın Twitter’ı devralıp X olarak yeniden markalaştırmasının ardından, sosyal medya platformunun ikonik kuş logosu açık artırmada satıldı. San Francisco’daki eski şirket merkezinden kaldırılan tabela, 34 bin 375 dolara alıcı buldu.

Nadir ve koleksiyonluk eşyalar üzerine uzmanlaşmış müzayede evi RR Auction, mavi kuş logosunun 3,7 metre genişliğinde, 2,7 metre yüksekliğinde ve 254 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti. Ancak, logoyu kimin satın aldığı açıklanmadı.

Apple ürünleri çok daha yüksek fiyatlara satıldı

Aynı müzayedede teknoloji tarihine damga vurmuş Apple ürünleri çok daha yüksek fiyatlardan alıcı buldu. Orijinal birinci nesil iPhone, açılmamış ambalajıyla 87 bin 514 dolara satıldı. Ayrıca, Steve Jobs’un 1976’da imzaladığı Apple Computer Co. çeki 112 bin 54 dolara alıcı bulurken, Apple-1 bilgisayarı ise aksesuarlarıyla birlikte 375 bin dolara satıldı.

Musk, eski Twitter’a ait birçok eşyayı satışa çıkardı

Elon Musk, Twitter’ı yeniden markalaştırırken sadece logoyu değil, şirketin eski tabelalarından mutfak ekipmanlarına, ofis mobilyalarına kadar birçok eşyayı açık artırmaya çıkarmıştı. Twitter dönemine ait hatıra eşyaları koleksiyoncular için büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Ancak, birçok kişi için Twitter’ın sembolü haline gelen mavi kuş logosunun beklenenden düşük bir fiyata satılması dikkat çekti. Özellikle, bir iPhone’un bile logodan daha pahalıya alıcı bulması, sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı.