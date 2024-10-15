UBS, 2024 ve 2025 için S&P 500 tahminlerini artırdı: İşte yeni hedefler

UBS, Salı günü yaptığı açıklamada, S&P 500 endeksine yönelik 2024 ve 2025 tahminlerini yükseltti.

Daha önce 2024 yıl sonu için 5.600 olarak açıkladığı hedefini 5.850’ye, 2025 sonu için ise 6.000 olan beklentisini 6.400’e çıkardı.

UBS'nin S&P 500 kazançlarına dair tahminleri ise hisse başına bu yıl 240 dolar, gelecek yıl 257 dolar olarak revize edildi.

UBS stratejistleri, piyasa değerlemelerinin yüksek kalmasına rağmen fiyat-kazanç oranlarının 2025 sonuna kadar daha da genişleyebileceğini öngörüyor.