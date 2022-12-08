Üç bakanlık ve bakanlıklara bağlı kurumların 2023 yılı bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021'de 44 bin 414 şirketin kapandığını, 149 bin 653 şirketin açıldığını hatırlatarak "Kasım 2022 itibarıyla 182 bin 869 şirket kuruldu, 52 bin 993 şirket kapandı." dedi.

Esnafla ilgili rakamları da paylaşan Muş, 2021'de 233 bin 451 tescil, 79 bin 372 terkin yapılırken 2022'de 293 bin 868 tescil, 108 bin 49 terkin gerçekleştiğini bildirdi. Muş, açılan işletme ve şirket sayısının kapananlara göre çok daha fazla olduğuna işaret etti.

Zincir marketlerin, ürün ve şube verilerinin Ticaret Bakanlığının belirlediği sisteme aktarılmasıyla ilgili yayımlanan yönetmeliğe de değinen Muş, şunları kaydetti:

"200 ve üzeri şubesi olan zincir marketlerin satış fiyatları Bakanlıkla paylaşılacak ve bu veriler TÜBİTAK'ın altyapısının kullanılması suretiyle piyasada karşılaştırma yapan diğer platformlarla da paylaşılacak. Böylece vatandaş fiyat karşılaştırmasını daha kolay yapabilecek. Bu fiyatları zaten takip ediyorduk. Şimdi elektronik olarak daha yakın bir takip sistemini oluşturmuş olacağız. Ayrıca Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un verdiği yetkiler kapsamında da gerekli adımlar atılıyor."

"8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin, "Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 8 milyar 35 milyon kilovatsaat olup bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifede 5,69 milyar lira, 3 zamanlı tarifede 9,24 milyar lira." bilgisini verdi.

Türkiye'nin, Avrupa'da hane halkına en ucuz elektriği ve doğal gazı sağlayan ülkelerden olduğunu vurgulayan Dönmez, "Doğal gazda üçüncü en ucuz, elektrikte de dördüncü en ucuz ülkeyiz." dedi.

Dönmez, bu konuda Avrupa ülkeleri ile Türkiye'deki kişi başına düşen gelirin aynı olmadığının ifade edildiğini hatırlatarak "2002'de iktidara geldiğimizde 100 metreküp doğal gaz için bir asgari ücretli ücretinin yüzde 25'ini ayırırken biz alım gücünü artırmak suretiyle bu payı yüzde 10,8'e düşürdük. Aynı şekilde elektrik tüketiminde, iktidara gelmeden evvel asgari ücret içindeki pay yüzde 20 iken bugün yüzde 6,3'e düştü." ifadelerini kullandı.

"Sosyal konutları söz verdiğimiz şekilde yapacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisine yöneltilen "20 yılda 1 milyon 170 bin konut ürettiniz, 250 bin konutu nasıl yapacaksınız?" sorusuna, "20 yılda köprülerimizi, hastanelerimizi, sanayi tesislerimizi, okullarımızı, camilerimizi, millet bahçelerimizi nasıl yaptıysak 250 bin sosyal konutumuzu da aynı anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yapacağız." karşılığını verdi.

Sahada 138 bin konutun yapımının sürdüğünü bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Bunu hep söylüyoruz ama anlatamıyoruz; bu, bir vizyon, ufuk meselesi ki bu vizyonu ve ufku sahaya vatandaşımızın, milletimizin lehine koyan bir irade var; AK Parti iradesi, Cumhurbaşkanımız var. Şu anda -ayda 8 milyar lira- TOKİ Başkanlığımız eliyle gerek afet konutlarımızı gerek sosyal konutlarımızı gerekse millet bahçelerimizi yapıyoruz, milletimize armağan ediyoruz. Kimsenin, hiçbir yüklenicinin TOKİ'den de alacağı yok. Gene aynı anlayışla vatandaşımıza söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı yapacağız. Bu konutları yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar alabilir, bunun dışında kimse alamaz."

Vatandaşa ve doğaya zarar verecek hiçbir maddenin ülkeye girmesine, Türkiye'de üretilmesine izin vermediklerini vurgulayan Kurum, "Çöp ithal etmiyoruz, ham madde ithal ediyoruz. Bu yüzden Sıfır Atık Projesi önemli. Sıfır Atık ile geri kazanım oranımızı yüzde 35'lere çıkardık. Çok kısa zamanda daha da artıracağız. Dolayısıyla ithalatı bu oranda azaltacağız. Emekçi sokak toplayıcılarımız var, evlerine ekmek götürüyorlar. Onların alın teriyle topladıkları malzemeleri ham madde yapıyoruz ve bu ham maddelerle üretime katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümün 81 ilde devam ettiğine hem tarihi mekanlarda hem de riskli alanlarda yapıldığına dikkati çeken Kurum, "Halfeti'de de dönüşümle alakalı yapılması gereken ne varsa en acil alandan başlamak suretiyle yapacağız. Burada sorumluluk hepimizin; vekillerimizin, belediyelerimizin, herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bize dönüşümle gelen hiçbir projeye 'hayır' demedik; gerek plan desteği gerek maddi destek gerek kamulaştırma desteği gerekse kira, taşınma desteği olmak üzere her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kurum, Bursa Hanlar Bölgesi'nde de tarihi bir dönüşüm yapıldığının altını çizerek "Dönüşümde kuyumcu terazisi hassasiyetiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada tarihi binalarımıza zarar veren ne varsa bütün binaları kaldırdık ve burayı tamamen milletimize armağan edeceğiz. 20 yıldır hiçbir işte, sizin gibi elimize yüzümüze bulaştırmadık. Tüm işlerimizi layıkıyla, hakkıyla yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Karacabey konutlarının yerini de değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlamasından sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları ile bağlı kurumların 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.