Üç hafta önce uyarılmıştı: 900 bin müşterinin verisine erişildi

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Avustralya’nın önde gelen elektrik ve doğal gaz sağlayıcılarından Origin Energy (ORG), yaklaşık 900 bin mevcut ve eski müşteriye ait kişisel bilgilerin bir siber güvenlik olayı sırasında izinsiz erişime açıldığını duyurdu.

Şirketin toplam 4,8 milyon müşteri hesabı bulunuyor. Açıklanan ilk inceleme sonuçları, olaydan etkilenen kişi sayısının şirketin müşteri tabanının önemli bir bölümüne karşılık geldiğini gösteriyor.

İlk uyarı 2 Temmuz’da geldi

Origin Energy, müşteri kayıtlarına eriştiğini öne süren bir kişiden ilk elektronik postayı 2 Temmuz’da aldı. Şirket yönetimi, kendilerine iletilen mesajda veri erişimini kanıtlayan yeterli bilgi bulunmadığı gerekçesiyle iddiayı güvenilir bir tehdit olarak değerlendirmedi.

Şirketin eline 22 Temmuz’da yeni kanıtların ulaşmasıyla olayın gerçek olabileceği anlaşıldı. Origin Energy aynı gün müşterileri ve yatırımcıları bilgilendirerek siber güvenlik ve adli inceleme uzmanlarını sürece dahil etti.

İlk ihbar ile şirketin veri erişimini doğrulaması arasında yaklaşık üç hafta geçti. Şirket, bu süre içinde sistemlerine yönelik potansiyel tehdidi incelediğini ancak ilk aşamada iddiayı destekleyen somut bir bulguya ulaşamadığını savundu.

Origin Energy CEO’su Frank Calabria, olay nedeniyle müşterilerden özür diledi. Şirketin tarihsel müşteri verilerine izinsiz erişildiğini düşündüklerini belirten Calabria, soruşturmanın bir suç dosyası olarak sürdüğünü açıkladı.

Hangi bilgiler açığa çıktı

Erişilmiş olabilecek veriler arasında müşterilerin adları, ev ve iş adresleri, doğum tarihleri, telefon numaraları ile Origin Energy hesap bilgileri bulunuyor.

Bazı müşterilerin kredi kartlarının son dört hanesi veya banka hesaplarının son üç hanesi de erişilen kayıtlar arasında yer alabilir. Tam kart numarası, güvenlik kodu veya internet bankacılığı şifresi gibi doğrudan ödeme yapılmasını sağlayabilecek bilgilerin açığa çıktığına dair bir bulgu açıklanmadı.

Şirket, kısmi finansal bilgilerin tek başına banka hesabından para çekmek veya kartla ödeme yapmak için yeterli olmadığını bildirdi. Buna karşılık kişisel bilgilerle birleştirilen telefon, adres ve hesap ayrıntıları dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabilir.

Saldırganlar bu tür verilerle kendilerini enerji şirketi, banka veya kamu kurumu çalışanı gibi tanıtarak müşterilerden şifre, doğrulama kodu veya ödeme talep edebilir. Origin Energy bu nedenle müşterilerinden şüpheli telefonlara, kısa mesajlara ve elektronik postalara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Eski müşteriler de etkilendi

Veri ihlalinden etkilendiği düşünülen 900 bin kişinin önemli bir bölümünü Origin Energy ile artık aktif sözleşmesi bulunmayan eski müşteriler oluşturuyor.

Olay, şirketlerin müşteri ilişkisi sona erdikten sonra kişisel bilgileri ne kadar süreyle saklaması gerektiğine ilişkin tartışmayı da yeniden gündeme getirdi. Eski müşterilere ait adres, telefon, ödeme ve kimlik bilgilerinin sistemlerde tutulması, olası bir saldırının etkilediği kişi sayısını büyütebiliyor.

Origin Energy, ilk inceleme aşamasını tamamladığını ve etkilenen müşterilerle doğrudan iletişim kurmaya başladığını açıkladı. Şirket, kimlik koruma ve siber güvenlik destek hizmetlerini de ücretsiz olarak sunacağını bildirdi.

Şirket yönetimi, erişilen verilerin karanlık internette yayımlandığına dair mevcut aşamada bir kanıt bulunmadığını belirtti. Ancak soruşturma devam ettiği için saldırının ne zaman başladığı, verilerin kimler tarafından alındığı ve herhangi bir fidye talebi bulunup bulunmadığı açıklanmadı.

Hisseler yüzde 1,7 geriledi

Veri ihlalinin yaklaşık 900 bin müşteriyi etkileyebileceğinin açıklanmasının ardından Origin Energy hisseleri yüzde 1,7 düşerek 10,47 Avustralya dolarına geriledi. Aynı saatlerde ülkenin gösterge endeksi ASX 200’deki kayıp yüzde 0,3 seviyesinde kaldı.

Hisse hareketi, yatırımcıların olayın hukuki, operasyonel ve mali sonuçlarına ilişkin belirsizliği fiyatladığını gösterdi. Origin Energy’nin etkilenen müşterilere sağlayacağı destek hizmetleri, siber güvenlik yatırımları ve olası düzenleyici işlemler şirket için ek maliyet oluşturabilir.

Origin Energy, sistemlerini güvence altına almak için gerekli önlemleri aldığını ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı. Şirket ayrıca ilgili kamu kurumları ve güvenlik birimleriyle iş birliği yaptığını bildirdi.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında verilerin şirket sistemlerinden hangi yöntemle alındığı, güvenlik açığının ne kadar süre açık kaldığı ve saldırganların bilgilere erişmeye devam edip edemediği belirlenecek.