Üç sektör atağa geçti Afrika’da yüzler güldü

Türk ihracatçılar, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alternatif pazarlara daha da yoğunlaştı. “Pazar çeşitliliğini artırmak” savaşın başlamasıyla daha önemli hale gelirken, alternatif pazarlara gerçekleştirdikleri dış satımda da rekorlar kıran ihracatçılar, Afrika pazarında önemli yer teşkil etti. Afrika ülkelerine yapılan ihracatta geçen yıl tarihi zirveye ulaşıldı.

İhracat yüzde 12,3 arttı

Türkiye’nin ülke gruplarına göre yaptığı dış satıma bakıldığında, Afrika ülkelerine ihracat geçen yıl 2021’e kıyasla yüzde 12,3 artarak 21,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Afrika ülkeleri arasında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler 3,9 milyar dolar ile Mısır, 3 milyar dolar ile Fas, 2,4 milyar dolar ile Libya, 1,9 milyar dolar ile Cezayir ve 1,6 milyar dolar ile Güney Afrika olarak belirlendi. Sektörel olarak bakıldığında, Afrika ülkelerine en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı.