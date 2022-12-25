Uçtan Uca Müşteri Deneyimi Modeli’ne altın ödül

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerine deneyim odaklı katılım finans hizmeti sunmaya devam ediyor. Kuveyt Türk Müşteri Deneyimi Ekibi, PSM (Payment Systems Magazine) dergisi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin finans ve teknoloji alanındaki prestijli ödül programlarından PSM AWARDS 2022’de ‘Yılın Ekibi’ altın ödülüne layık görüldü. İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde, Kuveyt Türk’ün ödülü, Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy’e takdim edildi. Fiziki ödüllerle birlikte PSM AWARDS’ta ilk kez blokzinciri üzerinde oluşturulmuş ve kazanan şirkete özel “devredilemez” PSM AWARDS NFT’si verildi.

Deneyim Akademisi ile tüm çalışanlar sürece dahil ediliyor

Kuveyt Türk’ün 2021 yılında devreye aldığı 'Uçtan Uca Müşteri Deneyimi Modeli’, metin ve veri analizi içermesi, tüm temas noktalarındaki skorları detaylı olarak ortaya çıkarmasıyla ön plana çıkıyor. Uçtan Uca Müşteri Deneyimi Modeli'nde çalışanlarla ve müşterilerle görüşmeler ve çalıştaylar düzenleniyor. Bu görüşmelerde alınan geri bildirimler tüm kanallarda incelenerek gerekli aksiyonlar alınıyor. Tasarım odaklı düşünme metodunun, müşteri geri bildirimlerinin ve verinin kritik rol oynadığı modelde, müşterilerin beklentileri ile gerçekleşme oranları arasındaki farklara odaklanılıyor ve hata oranları da belirleniyor. Daha sonra, müşteri beklentilerinin gerçekleşme, başarı ve hata oranları ölçülerek deneyim skorları oluşturuluyor. Böylece, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve beklentilerin tam anlamıyla karşılanması amaçlanıyor. Ayrıca, kurum içi deneyim yetkinliği için Kuveyt Türk Akademi ile birlikte yapılan Deneyim Akademisi çalışmalarıyla eğitim alan 100’ü aşkın çalışan, deneyim çalışmalarını kendi iş birimlerinde devam ettirerek, deneyim kültürünün kurum içinde yaygınlaşmasına destek oynuyor.

Architecht ‘Yılın Teknoloji Sağlayıcısı’ seçildi

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht ise ‘Dijital Bankacılık Platformu’ ile ‘Yılın Teknoloji Sağlayıcısı’ kategorisinde altın ödül almaya hak kazandı. Ödül, Architecht Genel Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek’e takdim edildi. Architecht Dijital Bankacılık Platformu, hali hazırda dijital kanallardan müşteri kazanımının ve müşterilerin ihtiyaç duyduğu finansal işlemlerin, oturmuş süreçlerle ve gelişmiş kullanıcı deneyimi birikimiyle hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak dijital bankaların güncel mevzuata uygun bir şekilde faaliyete başlamalarını kolaylaştırıyor. Ana bankacılık, krediler, hazine, finansal kontrol, muhasebe, dijital kanallar, kurum entegrasyonları, alacak yönetimi gibi modülleri içerisinde barındırmasıyla öne çıkan Architecht Dijital Bankacılık Platformu, modüler yapısıyla esnek bir şekilde dijital bankacılık hizmetlerini genişletebilme imkânı sunarken, servis modeli bankacılık (BaaS) hizmeti için de API paylaşımına izin verecek modülleri içeriyor.