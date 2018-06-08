Üçüncü kez ekime destek verilmeyecek

08 Haziran 2018

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde değişiklik öngören tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2018 üretim yılından başlamak üzere örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitkinin arka arkaya üç kez ekilmesi halinde, üçüncü üretim için destekleme ödemeleri gerçekleştirilmeyecek.