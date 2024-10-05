“Ucuza altın alacağım” derken dolandırılmayın: İnternetten altın alışverişinde bunlara dikkat!

Hatay’da sarraflık yapan Ahmet Güney, internet üzerinden altın ve mücevher alışverişi yapan vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte binlerce liralık mücevher alışverişlerinin de online ortamda yapılmaya başladığına dikkat çeken Güney, fiziki satış noktası olmayan firmalardan yapılan alışverişlerde; sahte, gramajı ve ayarı düşük mücevherlerle karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Vatandaşların mağdur olmaması için güvenilir ve fiziki satış noktası olan firmalardan alışveriş yapmaları gerektiğini vurguladı.

Altın alırken dikkat edilmesi gerekenler: Ucuza aldığınız altın, sahte çıkabilir

Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, altının uluslararası bir değer olduğunu ve ucuz altın alımı konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. "İnsanlar internet üzerinden ucuza altın aldıklarında, bu altınların ayarının, gramajının düşük çıkma veya sahte olma ihtimaline karşı temkinli olmalılar" diyen Güney, internetten altın almanın bazı riskleri beraberinde getirdiğini ifade etti.

“Altın, bilinen ve uluslararası bir değere sahip olan bir madendir” diyen Güney, "Çok ucuza alınan altınların aslını yansıtmadığı ve bu sebepten dolayı da zarara uğrayabileceğinizi unutmamalısınız. İnsanlar, ucuza altın aldığı zaman; ayarı düşük, gramajı eksik ya da tamamen sahte altınla karşılaşabiliyorlar. Bu yüzden, fiziki mağazası olmayan, sadece internet üzerinden satış yapan firmalardan uzak durmalısınız” şeklinde konuştu.

“Fiziki satış noktası olan firmaları tercih edin”

İnternetten mücevher alımında satıcı firmanın güvenilir olmasının ve fiziki bir satış noktasının bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Güney, şu ifadeleri kullandı:

“İnternetten mücevher alırken satıcı firmanın fiziki bir satış noktasının veya mağazasının olup olmadığını mutlaka araştırın. Aldığınız ürünle ilgili bir sorun yaşadığınızda, başvurabileceğiniz bir yer olmasına önem verin. Aksi takdirde aldığınız altındaki sıkıntılar sizi mağdur eder. İnsanlar bazen diğer internet sitelerinden fiyat karşılaştırması yaparak çok daha hesaplı bir ürün bulduklarını düşünerek alışveriş yapıyorlar. Fakat sonuçta karşılarına çıkan manzara ya sahte altın ya da gramaj ve ayar olarak eksik ürün olabiliyor. Bu durum, kişinin avantajlı bir ticaret yaptığını değil, aksine zarara uğradığını gösterir.”