UEA uyardı: Petrolde ralli beklentisi

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın üretiminin 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 14 düşebileceği belirtildi. Bu varsayım gerçekleşirse varil başına 80 dolara kadar gerileyen petrol kontratlarındaki son trendin tersine dönebileceği ifade edildi.

Kurumun açıklamasında "Düşen petrol fiyatları yüksek enflasyonla karşı karşıya olan tüketiciler için rahatlamaya neden olsa da Rus petrolüne yönelik ambargoların etkisi tam anlamıyla görülmedi. Bu nedenle 2023'ün 2. çeyreğinde petrol piyasası sıkılaştıkça petrolde yeni bir ralli göz ardı edilemez" ifadesine yer verildi.

Rusya'ya tavan fiyat uygulamasının yürürlüğe girmesinden önce Kasım ayında ülkenin petrol ihracatının yükseldiği belirtildi. Ancak tavan fiyat uygulamasıyla petrol üretiminin seneye günlük 1,4 milyon varil düşebileceği tahminine yer verildi.