UİB’in ihracatını otomotiv sırtladı

03 Mayıs 2018

Bursa - Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 26,79 artış göstererek, 3 milyar 22 milyon dolarlık ihracata imza attı.

UİB aracılığıyla Nisan ayında yapılan ihracat 3 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 26,79 oranında artış gösterdi. 2018’in ilk dört ayındaki toplam ihracatı yüzde 21,48 oranında artarak 11.5 milyar dolar olan UİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 19,60 artarak 31.3 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,78 artışla 2.6 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB’in 1 Ocak - 30 Nisan 2018 tarihleri arasındaki dört aylık ihracatı ise yüzde 21,6 artarak 10.1 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 20,21 artarak 27.3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Tekstil ihracatı 113.2 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,74 artarak 113.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB’in 1 Ocak -30 Nisan 2018 tarihleri arası ihracatı ise yüzde 12,35 artarak 445 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 7,35 artarak 1.2 milyar dolar seviyelerine geldi. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise, Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,78 oranında bir artışla 57.5 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB’in 2018’in ilk dört ayındaki ihracatı yüzde 16,56 oranında artarak 214.6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 13,52 artışla 583.6 milyon dolar oldu.

Gıda ihracatında artış kaydedildi

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB) Nisan ayı ihracatı ise yüzde 29,15 oranında artarak 14.6 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB, 2018 yılı ilk dört aylık ihracatı 7,49 artışla 54.4 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 160.4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında yüzde 60,63 artışla 5.2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) ilk dört aylık ihracatı yüzde 38,86 artışla 25.5 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 123.3 milyon dolar olarak gerçekleşti.