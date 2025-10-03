UİB’ten eylülde 3,9 milyar dolarlık ihracat

Türkiye’nin ihracatında önemli paya sahip olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2025 yılı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 3 milyar 899 milyon 100 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece yılın ilk dokuz ayında UİB’in toplam ihracatı 31 milyar 514 milyon 150 bin dolara ulaştı.

(UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik)

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, global ekonomideki olumsuz tabloya rağmen ihracatı artırmaya devam ettiklerini belirterek, “Üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla yılı rekorla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Birlikler bazında en büyük payı otomotiv sektörü aldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), eylül ayında yüzde 9,7 artışla 3 milyar 259 milyon 885 bin dolar ihracat yaptı. OİB’in Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise yüzde 14,7 artışla 26 milyar 695 milyon 989 bin dolara çıktı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), eylül ayında yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, dokuz aylık toplam 908 milyon 573 bin dolara ulaştı.

Hazır giyim ve konfeksiyon tarafında Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), yüzde 2’lik artışla 68 milyon 116 bin dolarlık ihracat yaptı. Yılın 9 ayında ise toplam 666 milyon 23 bin dolarlık ihracata imza attı.

Gıda tarafında Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) eylül’de 23,6 milyon dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise 30,1 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdi. Bu iki birliğin 9 aylık toplam ihracatı 362 milyon doları aştı.

UİB’in ihracat performansı, otomotivin lokomotifliğinde diğer sektörlerin katkısıyla yılın geri kalanında da güçlü seyrini korumayı hedefliyor.