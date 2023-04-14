Ukrayna ekonomisi 2022'de yüzde 29.1 küçüldü

Ukrayna İstatistik Ofisi, neredeyse ülke ekonomisinde 3’te bir oranında küçülmeye bir "neden" belirtmezken, Kiev hükümeti Rusya ile Şubat 2022’den beri devam eden savaşın altyapıyı yok etmesi ve ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmasını düşüşe neden olarak gösterdi.

Ukrayna hükümetine göre, söz konusu savaş nedeniyle ülke, bağımsızlık tarihindeki en büyük kayıp ve hasarı yaşarken, geçen yıl GSYH'da yüzde 29.1’lik daralma, uzmanların Şubat 2022'de öngördüğü ülke ekonomisinin yüzde 40 ila yüzde 50 küçüleceği tahminin altında kaldı. Dünya Bankası'nın verilerine göre, savaş öncesi 2021'de Ukrayna'nın GSYH’sı bir önceki yıla göre, yaklaşık yüzde 3.4 artışla yaklaşık 200 milyar dolara ulaşmıştı.

Öte yandan İngiltere, Ukrayna’ya 500 milyon dolar ilave fon için garanti sağlayacağını duyurdu. İngiltere'nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği toplam destek ise 6.5 milyar sterlini (8.1 milyar dolar) bulacak.

Türkiye merkezli dört kuruluşa yaptırım

ABD, Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarını ihlal ettiğini ve Rusya'ya savaşta destek olduğunu tespit ettiği Türkiye merkezli en az dört kuruluşa yaptırım getirdi. Bu yaptırımlar, geçen yıl başlayan Ukrayna Savaşı'ndan bu yana ABD'nin Türkiye'ye yönelik attığı en büyük adım oldu. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımların kapsamında, 20'yi aşkın ülkedeki 120'den fazla kişi ve kuruluş var. Yaptırım uygulanan Türkiye merkezli kuruluşlar arasında hem sivillerin kullandığı hem de askeri alanda kullanılabilen "çift kullanımlı" ürünlerin Rusya'ya götürülmesine yardım etmekle suçlanan bir elektronik şirketi ve teknoloji alım satımı yapan bir şirketi var. Bir ABD'li yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada yaptırımların hedefindeki denizcilik ve ticaret alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli kurum ve kişilerin Rusya bağlantılı ya da Rus kontrolünde olduğunu ifade etti.