Ukrayna'daki barış çağrıları ve OPEC+ toplantısı: Petrol son 2 yılın en büyük düşüşünü yaşadı

Petrol fiyatları, yatırımcıların bu hafta sonu gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısına odaklanması ve ABD öncülüğündeki Ukrayna’daki çatışmayı sonlandırmaya yönelik girişimleri takip etmesiyle, son iki yılın en uzun aylık düşüş serisine doğru ilerliyor.

2023'ten beri petroldeki en uzun düşüş

Brent petrol, Perşembe günkü hafif artışın ardından varil başına 63 dolar seviyesinin üzerinde yatay hareket ederken, ABD tipi ham petrol (WTI) yaklaşık 59 dolarda seyretti. Küresel ölçekte referans kabul edilen Brent, Kasım ayında üst üste dördüncü ayını da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor; bu da Mayıs 2023’ten bu yana görülen en uzun düşüş dönemi anlamına geliyor.

Petrolde gözler OPEC+ toplantısında

OPEC+ üyesi ülkeler Pazar günü çevrim içi bir toplantı gerçekleştirecek. Temsilcilerin aktardığına göre, grubun 2026’nın başlarında planlanan üretim artırımlarını erteleme kararını sürdürmesi bekleniyor. Görüşmede ayrıca üyelerin uzun vadeli üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerin de öne çıkabileceği belirtiliyor.

Brent petrol fiyatı yıl genelinde yaklaşık yüzde 15 gerilemiş durumda. OPEC+’ın kapasite artırım planlarının küresel arz fazlası endişelerini artırması ve ittifak dışındaki üreticilerin de üretimi yükseltmesi, fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. JPMorgan’ın tahminlerine göre piyasada gelecek yıl günlük 2,8 milyon varil, 2027’de ise 2,7 milyon varillik arz fazlası oluşabilir.