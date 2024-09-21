Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: DÜNYA'nın Zirvesi referans olacak

Hamide HANGÜL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, DÜNYA Gazetesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi”, geniş katılımla gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Elektrikli araç kullanımını teşvik projelerini hayata geçireceğiz. Oluşturacağımız bir mekanizma ile sektörümüze Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 20 milyon euro hibe, 50 milyon euro uzun vadeli uygun maliyetli kredi desteği alacağız” dedi.

Kamu, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ortak çabasıyla, çevreye duyarlı, modern ve etkin bir ulaşım ağını hep birlikte oluşturacaklarını söyleyen Uraloğlu, “Bu noktada DÜNYA Gazetesi tarafından organize edilen bu kapsamlı zirvenin de Türkiye’nin iklim politikalarını belirlemede ve geleceğe yönelik stratejik adımlar atmada önemli bir referans kaynaklarından biri olacağına inanıyorum. Bu anlamlı zirvenin hayata geçmesini sağlayan DÜNYA Gazetesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sürdürülebilir ulaşım çözümleri artık bir zorunluluk”

Zirvede konuşan IC Altyapı Grubu Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, ulaştırma sektörünün küresel enerji ile ilgili karbon emisyonlarının yüzde 25'ini oluşturduğunu belirterek, mevcut politikaların devam etmesi durumunda, 2050 yılına kadar bu emisyonların iki katına çıkmasının beklendiğine dikkat çekti. Soğukpınar, "Bu durum, küresel iklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirme zorunluluğunu açıkça ortaya koyuyor. ICA olarak, altyapı sistemlerimizi daha çevre dostu, verimli ve yenilikçi hale getirmek için teknolojinin tüm olanaklarını kullanıyoruz. Bugün burada bir araya gelerek, sürdürülebilir ulaşım modellerini ele aldığımız bu zirvenin, hepimizin ortak geleceği için çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum” dedi.