Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türksat 6A'yı 2025'te dünyaya pazarlayacağız

Nagihan KALSIN / ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 2025 yılı itibarıyla pazarlanması sürecini hızlıca yürüteceklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece yörüngesine fırlatılacak olan Türksat 6A hakkında DÜNYA Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

Yazılımı bizlere ait

Türksat 6A ile sivil ve askeri haberleşmenin güvenliğini güçlendirmiş olacaklarının altını çizen Uraloğlu, "Çünkü Türksat 6A yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranına sahip. En kıymetlisi yazılımı bize ait. Dolayısıyla biz acaba bir müdahale olur mu endişesini ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi. Bir uydunun üretim maliyetinin 250 milyon dolar olduğu bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Biz şu anda TUSAŞ'ta bir uydu üretim merkezi kurmuş durumdayız. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan tutun TÜBİTAK'a kadar hepsinin katılımıyla beraber hayata geçirdik. Artık bir kapasiteye sahibiz. Değeri 250 milyon dolar olan uyduyu kendimiz üretebileceğiz. Dünyada 11 tane uydu üreticisi ülke var. Uyduların birçok da müşterisi bulunuyor" diye konuştu.

Döviz girişi sağlayacak

Türkiye'nin artık kendi uydularını ihale ya da karşılıklı anlaşma yöntemiyle üretip satma noktasına geleceğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uydumuzun uzaya fırlatılması, ondan sonra devreye alınmasını bekleyenler var. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. 2025 itibarıyla inşallah Türksat 6A'nın pazarlanması sürecini hızlıca yürüteceğiz. Yeni kapsama alanları kattığımız için dünyada buralara hizmet satarak ülkemize döviz girişini sağlamış olacağız."

Uzaydaki bağımsızlık simgemiz

Türksat 6A için 'ülkemizin uzaydaki bağımsızlık simgesi' tanımının yapıldığını hatırlatmamız üzerine Uraloğlu şu cevabı verdi: "Yörüngeler var. Ben uyduyu fırlatacağım dediğinizde fırlatamıyorsunuz. Uluslararası Uzay Ajansı'nın frekans tahsisinden yörünge tahsisinin satın alınmasına kadar işlemler var. Bağımsızlık ve şu andaki en büyük özgürlüklerimizden bir tanesi nedir? Haberleşme değil mi? Haberleşme imkanımız. Yani tam da biz bunu sağlamış olacağız. Aynı zamanda insansız hava araçlarımıza halihazırda 5B uydusuyla destek veriyoruz. Bunu 6A ile daha da güçlendireceğiz. Yani bizim insansız hava araçlarımız o kapsadığımız coğrafyanın tamamında. Çünkü biz yaklaşık 80 ülkeye savunma sanayi malzemesi satıyoruz. Birçok ülkeye insansız hava aracı ihraç ediyoruz. Biz bu anlamdaki uydu haberleşme sistemlerini de satıyoruz hali hazırda. Bunu daha güçlü satacağız."

Yüzde 80 yerlilik oranına sahip

Geçen ay Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenle ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerine gönderilen Türksat 6A, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece, Türkiye saati ile 00.20'de yörüngesine fırlatılacak. Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT A.Ş. müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.

İhracatçı konumuna yükseleceğiz

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek. Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle ihracatın da önemli ölçüde artması hedefleniyor.